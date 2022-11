VIDEO | Patricia Bullrich encaró a Felipe Miguel y le advirtió: "La próxima te rompo la cara"

01/11/2022 - 10:47 País

El nombre de Patricia Bullrich se volvió tendencia en las redes sociales, luego de que trascienda un video en el que se ve como increpa a Felipe Miguel, funcionario de confianza de Rodríguez Larreta y amenace: "No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso".

Todo esto ocurrió el pasado lunes 24 de octubre en el predio de La Rural, hacia donde llegaron varios miembros del PRO para la presentación del nuevo libro de Mauricio Macri, "Para qué".

FUERTE CRUCE ENTRE PATRICIA BULLRICH Y FELIPE MIGUEL



Los integrantes del PRO ya no esconden la interna que se vive en medio de la discusión política por las candidaturas de las elecciones 2023. pic.twitter.com/DkpGW0PEci — A24.com (@A24COM) November 1, 2022

Felipe Miguel se mostró sorprendido y desconcertado y asegura que desconoce el motivo de la amenaza. En una entrevista con Eduardo Feinmann dijo: "Fue bastante chocante, fue un disparate, la violencia nunca es aceptable y además si es por opinar diferente se cruza un límite y en esto hay que ser cuidadoso".

Por su parte, Patricia Bullrich señaló que no se arrepiente y no se disculpará: "¿Cómo le voy a pedir disculpas a una persona que dijo que soy funcional al kirchnerismo?".