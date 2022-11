Máximo Kirchner le pegó duro a Alberto Fernández con fuertes declaraciones

05/11/2022 - 19:09 País

Máximo Kirchner participó esta tarde en Mar del Plata, durante el cierre del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, criticó al presidente Alberto Fernández por haber usado la Casa Rosada como trampolín para “iniciar una aventura personal”. Asimismo, el diputado nacional se refirió más de una vez a las internas en el Frente de Todos, pero apuntó, en particular, contra el jefe de Estado, aunque sin nombrarlo.

El hijo de la vicepresidenta le pidió a Alberto Fernández “menos egoismo” y le recordó: "No puede pasar otra vez en un frente como el nuestro, amplio, que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante, inicie una aventura personal. Para aventureros está el turismo. La política es responsabilidad. Para eso se va a esos lugares y no para poner cara de víctima y de yo no fui”.