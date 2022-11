VIDEO | La emoción de un deportista que pasó cuatro días perdido en la montaña: "Le pedía a Dios que me lleve, no aguantaba más"

10/11/2022 - 11:28 País

Momentos de mucha emoción se vivieron en Catamarca, luego de haber encontrado sano y salvo a Felipe Lezana, el atleta que se perdió el domingo cuando participaba de una competencia de trail running en la localidad de Concepción del departamento Capayán.

El deportista de 58 años era buscado intensamente por unas 150 personas entre las que había policías, bomberos y voluntarios que trabajaban para ubicarlo, temiendo el peor final debido a la zona montañosa e inhóspita. Además, no llevaba consigo agua, comida, o ningún otro elemento que le pueda servir para desenvolverse en la zona.

"Le pedía a Dios que me lleve porque ya no aguantaba más. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y me ha mandado ayuda", dijo emocionado el deportista al encontrarse con los rescatistas que le dieron agua y comida.

El domingo último, Felipe tomó parte de la competencia "Camino a los bosques", un trail running que se llevó a cabo por senderos montañosos del departamento catamarqueño que está ubicado a aproximadamente 45 kilómetros de la ciudad Capital de Catamarca.