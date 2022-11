Megaoperativo contra la explotación sexual infantil: más de 70 allanamientos en todo el país y 21 detenidos

15/11/2022 - 21:42 País

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires coordinó el operativo que incluye más 70 allanamientos en todo el país, de los cuales 10 se realizaron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Villa Lugano, Villa Devoto, Santa Rita, Balvanera, Villa Urquiza, Parque Chas, San Cristobal, Almagro, San Nicolás, Villa Soldati y Caballito.

El resto de las jurisdicciones involucradas son Provincia Bs. As, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Rio Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Catamarca, San Luis y Tucumán.

Si bien la causa continúa en investigación y los allanamientos aún no terminaron, hasta el momento en CABA hay 8 personas imputadas, y en el resto de las provincias 19 detenidos. Asimismo, se secuestraron alrededor de 2000 dispositivos de almacenamiento de datos, entre tablets, celulares y computadoras, y se contabilizaron más de 12 mil archivos con contenidos de abuso sexual infantil, de los cuales 5 mil se encontraron en dispositivos electrónicos en CABA.

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes.

Así, con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI), a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, se originó la operación “Red Federal en Alerta”, en la que se investiga a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil, en infracción al art. 128 del Código Penal.

Una vez identificados los domicilios desde donde se habrían cometido las maniobras ilícitas, personal de la Unidad de Cibercrimen del CIJ remitió la información de los usuarios investigados a las autoridades correspondientes del resto del país, en virtud del “Protocolo De Intervención Urgente Y Colaboración Recíproca En Casos De Detección De Uso De Pornografía Infantil En Internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso Para la Constitución de La “Red Federal De Policias Judiciales Y Unidades Operativas De Investigación Criminal”.

Cabe mencionar que la UFEDyCI también intervino, vía exhorto, en los allanamientos realizados en Tucumán, donde 3 personas resultaron imputadas

Cabe mencionar que la UFEDyCI también intervino, vía exhorto, en los allanamientos realizados en Tucumán, donde 3 personas resultaron imputadas.