Un salteño ganó el concurso de arte organizado por la FIFA y viajará al Mundial de Qatar

El argentino José Luis Am, un artista aficionado nacido en Salta, ganó el concurso de la campaña "Spotlight: Your Dreams", según lo anunció hoy en forma oficial la FIFA, que eligió su obra entre 16 que llegaron a la final.



El salteño se adjudicó el premio de un viaje a la Copa Mundial de Qatar, según confirmó la FIFA, que además precisó que las obras se presentaron en las redes sociales mediante el hashtag #FIFA DreamContest en un concurso del que participaron 16 muestras previamente seleccionadas entre personas de todo el mundo.



"Como parte de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y en la antesala de la competición que comienza el 20 de noviembre en Qatar, la FIFA ha contado con la colaboración de ocho artistas de todo el mundo y con la estrella de las redes sociales Noah Beck, designado embajador internacional de la campaña «Spotlight: Your Dreams»" comunicó la FIFA.



Según la FIFA "el objetivo de esta campaña es dar visibilidad a nuevos talentos, celebrar el optimismo de los aficionados al fútbol en vísperas del torneo y ensalzar el poder unificador e inspirador del trofeo".



Am, por su parte, confesó: "Estoy encantado de haber ganado este concurso. Creo firmemente que el arte y el fútbol te permiten soñar, por lo que combinar ambos mundos y expresarlo a través de este concurso fue muy especial para mí".



Por su parte Colin Smith, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA felicitó al argentino y dijo que "será un placer recibir a José Luis (Am) en la Copa Mundial de la FIFA de Qatar. Nos hemos sentido inspirados por un montón de fantásticos artistas aficionados y queremos hacer extensiva nuestra felicitación a los 16 finalistas"



"Esta campaña se hizo por y para los hinchas: no hay nada como la Copa Mundial de la FIFA para alimentar los sueños de los amantes del fútbol y de naciones enteras. Nos da mucha ilusión ofrecer a todo el mundo una plataforma para imaginar, ilustrar y compartir esos sueños a través del poder del arte aficionado. Estamos deseando ver qué sueños se hacen realidad el domingo 18 de diciembre»" dijo el dirigente de la FIFA.