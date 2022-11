Una joven será operada después de intentar cargar la tarjeta SUBE

17/11/2022 - 21:00 País

Una mujer fue a cargar una tarjeta Sube en una estación de trenes y sufrió un dramático episodio por el cual ahora deberá ser operada. Según se supo, la joven de 27 años fue hasta la estación de trenes de City Bell, en la ciudad de La Plata, donde recibió una descarga eléctrica y sufrió quemaduras internas.

La víctima fue identificada como Jennifer Alejandra Yanibelli, que recibió una fuerte descarga eléctrica proveniente de un pequeño pozo con cables sin aislamiento. Luego de esto, fue trasladada al Hospital San Roque donde se le realizaron las primeras curaciones y a las horas recibió el alta.

A varios medios de prensa, la madre de la joven relató: "Íbamos con mis dos hijas, Jennifer, la que tuvo el accidente, de 27 años, y la otra de 22 con mi nieta. Cruzamos las vías y ella me dice 'mami voy a ir a la Estación a ver cuánto saldo tengo en la SUBE', así que hicimos unos pasos, me quedé en la esquina con mi hija más chica y la otra se fue con mi nieta. Cuando miré para atrás la vi en el piso me asusté y le dije a mi otra hija, '¡se cayó Jeni!'".

Mientras se acercó a la joven la escuchó decir que le dolía mucho la pierna: "Le agarró primero electricidad en el dedo gordo del pie y se le fue para el cuerpo, pero le dolía toda la pierna, que después se le durmió".

En un primer momento le dieron el alta, pero horas después comenzó a sentir mucho dolor en la pierna, que se le dormía y como le empezaron a salir moretones en la zona trasera de la rodilla volvió a ir al Hospital donde le informaron que iba a ser operada.