Horacio Rodríguez Larreta: "Decir que un tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una vergüenza"

En el marco de la presentación del programa "Terminá la Secundaria", que realizó Rodríguez Larreta, junto a su ministra Soledad Acuña, el referente de Juntos por el Cambio criticó fuertemente las palabras de la vicepresidenta.

En referencia al programa, que tiene el foco en la terminalidad escolar de personas en todo el país, Rodríguez Larreta afirmó: "La Ciudad trabaja por una educación que incluye en vez de excluir, que da oportunidades en vez de quitarlas, que salda una deuda histórica con todos los que fueron alejados de la escuela a lo largo de los años". Se trata de una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires orientada a que jóvenes y adultos de todo el país puedan retomar y completar sus estudios de manera virtual.

Consultado por las afirmaciones de la vicepresidenta de la nación, el jefe de gobierno porteño las calificó como "una vergüenza" y como "otro ataque de la vicepresidenta a la justicia". Rodríguez Larreta amplió esta calificación, diciendo: "Acá hay un fiscal que presentó pruebas, hay un tribunal que tiene que juzgar de forma independiente. No hay que meterse. Hay que dejar que el tribunal actúe".

"No es la Argentina que queremos, la del ataque, del agravio, de querer condicionar a la justicia. Ya nos tiene acostumbrados a esto la vicepresidenta pero estoy convencido de que hay que condenar cada uno de esos dichos. Esa no es la Argentina que queremos, no es el futuro para nuestro país. El futuro es es lo que hablábamos antes: la educación. Esa es la clave", finalizó Rodríguez Larreta.

