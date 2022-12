Alquiló una cabaña por Marketplace y la engañaron: en vez de quincho y pileta, la mandaron a un descampado

05/12/2022 - 16:14 País

Las estafas por redes sociales están a la orden del día, especialmente en esta época del año en la que la gente busca un lugar para relajarse y disfrutar de las vacaciones. Es justamente lo que le sucedió a una mujer que alquiló una cabaña por Marketplace y terminó siendo engañada.

Tal como informó Crónica, la víctima fue una familia sanjuanina.

“Nosotros encontramos la cabaña en Marketplace, en Facebook. Yo encontré varias que me parecían interesantes, contacté a los dueños y después seguí la comunicación por WhatsApp, porque me parecía más confiable. Esta cabaña que elegimos no nos generó sospechas porque estaba más o menos al valor que las otras, $15 mil para 6 personas por día. También tenía quincho y nos dijeron que podíamos llevar invitados y pagar un extra. Todo normal”, contó Gabriela Nievas, víctima del hecho.

Y agregó: “El hombre con el que hablaba por mensaje me dijo que su nombre era Luis Herrera. Yo le confirmé el alquiler y me pasó su número de cuenta de Mercadopago. Ingresé y busqué el nombre de la persona a cargo de esa cuenta y me apareció el nombre de Enzo Ariel Tribiño. Justo en ese momento, el hombre con el dialogaba me mandó un mensaje y me dijo que la cuenta estaba a nombre de su hijo, que coincidía con lo que yo había encontrado sin haberle dicho nada. Entonces le transferí el dinero, el 50%. Nosotros íbamos a alquilar por dos días, así que le pasé $15 mil. Nunca me apuró en la seña, ni nada. El hombre se escuchaba muy seguro de lo que hablaba. Muy formal para hablar. Nada extraño. Y la publicación seguía apareciendo”.





Si bien la familia pensaba ingresar al complejo el viernes por la noche, cuando pidieron la ubicación por la tarde, nadie les respondió. Recién a última hora de ese día, el hombre volvió a contactarse y pidió disculpas. El mismo dijo que había tenido una complicación, les ofreció devolverles el dinero y les propuso que, en todo caso, ingresaran el sábado por la mañana. Ellos acordaron eso.

“Mi hija se despertó el sábado a las 7, entusiasmada por ir a la cabaña. Empezamos a pedirle la ubicación nuevamente al hombre y no nos respondía. A eso de las 10:30, decidimos salir hacia la dirección que nos había indicado, Aberastain pasando Calle 14, al lado de una bodega. Cuando íbamos en camino entre a Facebook y la publicación de esa cabaña ya no estaba”, manifestó Gabriela, la madre de la familia





Para continuar: “En ese momento nos empezó a contestar. Nos dijo que no sabía quiénes éramos, porque había estafado a mucha gente. Que no conocía a ningún Luis Herrera. Y que no se preocupaba porque nunca le había pasado nada. Finalmente llegamos al lugar y no había cabañas, sino un descampado”.





