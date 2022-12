"Ellos eligieron otra cosa", Alberto Fernández se refirió al desplante que sufrió de la Selección Argentina

21/12/2022 - 11:49 País

Luego de una jornada de puro festejos y algunos excesos, la Selección Nacional se reencontró con su familia. Sin embargo, quedó latente el desaire que desde la AFA le hicieron al Gobierno de la Nación por no aceptar la invitación de ir a Casa Rosada a tomarse la famosa fotografía como la del '86. Sobre ello habló Alberto Fernández y señaló que la propuesta estaba, pero "ellos eligieron otra cosa".

El jefe de Estado fue consultado un día después de la gran caravana sobre la ausencia del plantel en Casa Rosada y no dudó en responder: "Yo sabía que los jugadores tenían un nivel de agotamiento muy grande, querían que la celebración fuera breve. Yo les hice saber a la AFA que tenían la Casa de Gobierno a disposición, pero ellos eligieron otra cosa", expresó.





En esa misma línea, y tal como lo publicó Télam, Alberto Fernández confesó que "no le asigna ninguna trascendencia a que hayan ido o no a la Casa de Gobierno". "En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", fustigó, y detalló que la selección es "de todos, no del Frente de Todos, ni de la oposición", y consideró logrado el objetivo de que los jugadores recibieran "el cariño y la alegría del pueblo". Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

Por último, el mandatario nacional aseguró que el homenajeado no era "el presidente" sino los "jugadores" y se mostró orgulloso por cómo se vivió la jornada de este martes: "Se hizo todo en clima de mucha tranquilidad, armonía y paz. No hubo excesos ni abusos".