Gerardo Zamora: “No podemos seguir permitiendo que la ciudad más rica se siga apropiando de recursos”

23/12/2022 - 10:57 País

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, advirtió hoy que no se puede "seguir permitiendo que la ciudad más rica del país", en referencia a la ciudad de Buenos Aires, "se siga apropiando de los recursos de la Argentina" y afirmó que "sin federalismo no hay país".



"Con la fuerza de la razón que nos asiste, las provincias (que dimos nacimiento a nuestra nación) no podemos seguir permitiendo que la ciudad más rica del país (y que además no produce nada) se siga apropiando de los recursos del resto de la Argentina!!", publicó Zamora en su cuenta de Twitter, con la etiqueta "#SinFederalismoNoHayPais".



El mandatario provincial compartió una publicación periodística que da cuenta de que los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Arabela Carreras (Río Negro); Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.



Los cuatro mandatarios -que no participaron de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer con gobernadores en Casa de Gobierno- se expresaron en las últimas horas a través de un comunicado conjunto.



"Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto", dice el texto.



Estos cuatro gobernadores se sumaron a los otros 14 que participaron de la reunión de ayer con el Presidente -algunos en forma presencial, y otros virtualmente- y que firmaron el comunicado difundido al término de la reunión.



Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires) , Raúl Jalil (Catamarca). Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán



Tras esa reunión, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar, por ser de "imposible cumplimiento", un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.



Con las fuerza de la razón que nos asiste, las provincias (que dimos nacimiento a nuestra nación) no podemos seguir permitiendo que la ciudad más rica del país (y que además no produce nada) se siga apropiando de los recursos del resto de la argentina!!#SinFederalismoNoHayPais pic.twitter.com/R0T7gKTNpQ — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) December 23, 2022

Si, así empezó este robo a cara descubierta… como una promesa de campaña a su sucesor en CABA, inaceptable toda esta burla al resto del país! https://t.co/kKzRIfvjkW — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) December 23, 2022