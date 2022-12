VIDEO IMPACTANTE: jóvenes quisieron evitar un control y arrastraron con el auto a dos policías

26/12/2022 - 10:19 País

Un indignante video comenzó a circular en las redes sociales en las últimas horas. En el mismo se observa cómo un grupo de jóvenes a bordo de un automóvil quiere evitar un control de tránsito y termina arrastrando a dos policías. El hecho ocurrió en la provincia de Córdoba.

Transcurrían las 11 de la mañana del domingo 25 de diciembre. En la intersección de Rafael Núñez y Hugo Wast, en el barrio Cerro de las Rosas, efectivos policiales solicitaron al conductor de un Volkswagen Gol Trend de color gris, que detuviera la marcha. Le pidieron revisar la documentación correspondiente y que se someta a un control de alcoholemia.

Sin embargo, el joven que llevaba como acompañante a dos mujeres, se negó a descender del vehículo argumentando que no había cometido ningún delito. Pese a que tres uniformados intentaron convencerlo, el muchacho no entró en razón. Una de las chicas quiso bajarse porque le parecía lo más atinado pero la otra no la dejó asegurando que podía ser "peligroso". Todo esto se pudo ver en un video que una de ellas grabó con su celular.

Posteriormente, el conductor comenzó a acelerar el vehículo sin importarle que dos de los tres policías se encontraban arriba del capot. Como se pueden ver en las imágenes, los efectivos tuvieron que sostenerse del parabrisas para evitar caerse mientras les gritaban que detuvieran la marcha.

A su alrededor, ocasionales testigos que se encontraban en bares de la zona, reaccionaron con risas ante el hecho, lo cual generó indignación entre los usuarios de las redes que manifestaban no entender la gracia del momento.

Fue gracias a la intervención de un móvil de policía que el joven frenó el auto. Inmediatamente, detuvieron a los tres jóvenes. Según La Voz de Córdoba, el conductor fue identificado como Lautaro Ordónez (20); y sus acompañantes Abril Aresca (21) y Tiziana Aresca (19). Las jóvenes son hijas de Gabriela Eugenia Moreira, funcionaria judicial de la provincia, que se desempeña en la Cámara en lo criminal y correccional de cuarta nominación de la Justicia de Córdoba.