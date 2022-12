“En caso de que estos chats sean ciertos se comprueba todo lo que denunciamos”, afirma Santoro

30/12/2022 - 11:49 País

El diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro se refirió hoy a la difusión de conversaciones online del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, y afirmó que “en caso de que estos chats sean ciertos se comprueba todo lo que denunciamos”.



“Creo que la democracia argentina le va a deber mucho al señor D'Alessandro, porque todas las sospechas que teníamos en todos los órdenes, si se llegan a comprobar estos chats, se comprueban”, dijo Santoro por El Destape Radio.



El legislador nacional calificó el contenido de estos chats como “verdaderamente impactante”.



“Desde las coimas que recibían los funcionarios en el Gobierno de la Ciudad por no cobrar el canon de las grúas, pasando por el rol político que tiene el presidente de la Corte, hasta la forma en que opera el bloque de poder en la Argentina”, refirió Santoro sobre el contenido de estos intercambios del ministro porteño.



“Es tan grande la revelación que en caso de que se sea cierto se comprueba todo lo que veníamos diciendo”, afirmó.



Santoro agregó que “a todo el mundo le asiste el beneficio de la duda y hay que hablar en potencial, ya que una cosa es hacer una investigación periodística, pero hay que recordar que esto no fue obtenido de manera legal, y no tiene validez probatoria en un juicio”.



Sin embargo, el legislador reconoció que “puede ser el indicio para empezar a descubrir algunas cosas”.



Al hacer otras consideraciones políticas sobre el contenido de estos chats, Santoro concluyó que “es obvio que el poder real de la Argentina decidió que el poder pase por la Corte Suprema y (Horacio) Rosatti y (Silvio) Robles deberían tener un pronunciamiento sobre esto”, al aludir al miembro del máximo tribunal y a su director general de vocalía, mencionado en los chats.



Santoro llamó a “no soltar el tema hasta que esto produzca algún cambio”, aunque pidió prudencia en cuanto a los tiempos para que haya resultados al decir que “esto todavía no está chequeado, y es una pelea que vamos a tener que dar durante todo 2023”.



En este sentido, consideró que “la clave es la presión popular y la capacidad de instalar esto como tema de agenda y que ellos (por la oposición) lo tengan que empezar a responder y se empiecen a producir las renuncias”.



“Yo lo que no quiero es mentirle a la gente, esto va a tener un tiempo y vamos a tener que trabajarlo sistemáticamente con pedidos de juicio político y desafueros”, indicó Santoro.