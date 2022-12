Sofía Herrera cumple 18 años y su madre le dedicó un emotivo mensaje

30/12/2022 - 12:53 País

Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008, cumple hoy 18 años y su madre le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales, mientras la búsqueda de la joven continúa sin arrojar resultados positivos.



María Elena Delgado, la mamá de Sofía, se refirió hoy al nacimiento de su hija y a los 3 años y 8 meses que compartieron antes de su desaparición en un camping situado al sur de la ciudad de Río Grande.



“Yo que no podía esperar y vos qué no querías salir. Estabas ahí, guardadita en mi panza, chiquita, tan unida a mí. Abriste los ojos al mundo, vivaz. Tan alegre siempre, despierta, feliz. Cada noche juntas para dormir. 3 años y 8 meses así”, recordó la mujer en un posteo publicado en su cuenta de Facebook.



Delgado expresó que en este cumpleaños número 18 de su hija tiene muy presente el primer día de su vida, y que ello convive con la “herida tan latente en mi corazón de no verte crecer”.



“Por eso pienso en eso cada día. En que estabas ahí, guardadita en mi panza, tan chiquita y tan unida a mí. Feliz cumple 18, Sofi”, concluye el mensaje de la mujer junto a un emoticón de un corazón rojo.



En septiembre de este año, al cumplirse 14 años de la desaparición de la niña, Delgado encabezó en Río Grande el habitual acto recordatorio que por primera vez no se llevó a cabo en el centro de la ciudad (en la intersección de las calles San Martín y Belgrano) sino en una plaza situada entre las calles Pellegrini, Cabo de Hornos y Cambaceres, en el barrio Chacra II, muy cerca de donde vive la familia.



Además de María Elena participó Fabián Herrera, el papá de la niña, y un grupo de allegados y amigos.



El actor Facundo Arana difundió ese día un mensaje pidiendo no abandonar la búsqueda, similar al que en otros años hicieron Ricardo Darín y otras personalidades públicas.



La madre de Sofía insistió durante estos meses en que la Justicia fueguina debe realizar un estudio de ADN a una joven sanjuanina de la misma edad actual y de gran parecido físico con su hija.



Sin embargo, el juez de instrucción 1 de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, a cargo de la investigación, afirmó que la prueba genética no es necesaria porque tanto la documentación agregada al expediente como distintas medidas de prueba ordenadas desde marzo pasado “descartan” que se trate de Sofía.



María Elena también se reunió en Buenos Aires con familiares de otros chicos desaparecidos, como la madre de Bruno Gentiletti, la de Guadalupe Lucero (desaparecida en San Luis) y la de Marcela López (de Río Gallegos, Santa Cruz).



La familia Herrera salió con amigos a pasar un domingo de esparcimiento en el camping John Goodall, ubicado 59 kilómetros al sur de Río Grande, el 28 de septiembre de 2008.



María Elena, su marido Fabián y Sofía se detuvieron en un supermercado a comprar comida y luego en una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.



El grupo llegó al camping situado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, en dos autos que estacionaron cerca del camino.



El lugar, un paraje casi desértico, es un rectángulo de 15 hectáreas cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, el primero de púas.



Sofía se separó por unos instantes de sus padres y desde entonces nadie volvió a saber de ella.



El caso se convirtió en un ícono de la desaparición de personas en el país, que motivó la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones similares (llamado Alerta Sofía) y llevó a las autoridades nacionales a poner en funcionamiento una línea telefónica exclusiva para recolectar datos (08002227634) además del sitio web www.sofiaherrera.com.ar.

El mensaje