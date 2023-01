Patadas en el pecho y en la cabeza con "mucha saña": los escalofriantes detalles de la golpiza a Fernando

03/01/2023 - 15:05 País

Con un relato estremecedor, Lucas Filardi, uno de los jóvenes que se encontraba con Fernando Báez Sosa en la madrugada del crimen, declaró este martes durante la segunda audiencia por el asesinato del joven. Según su testimonio, los rugbiers siguieron golpeando a Fernando con "patadas en el pecho y en la cabeza" tras caer al suelo aquel 18 de enero de 2020.



"Había cuatro o cinco personas pegándole. Fue un instante en el que vino gente gritando y le pegaron, y se cae el piso. No hubo acto de defensa, fueron piñas", aseguró Filardi en una extensa declaración que brindó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.

"Eran seis, siete. Había tres o cuatro pegándole a Ferni, y un par evitando que nos acerquemos nosotros", agregó el amigo de Fernando Báez Sosa.

En este marco, el abogado querellante Fabián Améndola le preguntó quiénes de los acusados le habían pegado a Fernando y él dijo que no recordaba sus nombres, pero sí quién le había pegado a él: "Creería que Luciano Pertossi".

Por su parte, Fernando Burlando le consultó cómo fue el primer golpe y Filardi contó: "Una piña muy fuerte en la cara, para desestabilizarlo, y fue repentina".

Momentos antes, según recordó el testigo, Fernando le dijo que estaba preocupado porque los habían echado del boliche y le aclaró: "Yo no hice nada".

Luego, Filardi declaró: "Le pegan una piña a Fernando y cae al piso, quiere levantarse y ahí recibe patadas y piñas. Primeramente, fue la piña para tirarlo y después patadas".

"Sé que fueron patadas en el pecho y en la cabeza", dijo y, en ese punto, gesticuló cómo se produjeron. "Eran con mucha saña", agregó.

El testigo, asumiendo el papel de Fernando Báez Sosa, reconstruyó tirándose al piso del Tribunal cómo su amigo cayó tras recibir el primer puñetazo y lo que hizo luego para intentar evadir las patadas que le daban en el pecho y la cara.

"Lo que recuerdo es que había tres o cuatro pegándole a Fernando y un par evitando que nos acerquemos nosotros. Yo que estaba más cerca, por ejemplo", agregó sobre lo vivido esa madrugada.

Filardi no fue el único en declarar este martes. Más temprano, el papá de la novia de Fernando Báez Sosa también brindó su testimonio y aseguró que no le desea a ningún padre "ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón", al tiempo que contó que su hija "no está preparada para enfrentar el debate".

El hombre recordó la mañana de ese día, cuando Julieta lo llamó y relató lo que estaba sucediendo. "Papá, venite, yo estoy en la comisaría y Fernando, en el hospital", recordó que le dijo la joven.

"Se sacó emocionalmente" al enterarse de la muerte de Fernando, dijo respecto de su hija, y luego recordó el momento en el que viajó desde Pinamar -donde se encontraba- a Villa Gesell y vio el cuerpo del joven en la morgue.