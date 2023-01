Burlando, contundente: "El móvil tiene que ver con ganar, llevarse como trofeo la vida de Fernando"

06/01/2023 - 17:16 País

El abogado Fernando Burlando, quien representa en el juicio a los padres de Fernando Báez Sosa como particulares damnificados, aseguró hoy, tras escuchar a testigos de la quinta audiencia del debate, que no tienen dudas de que el móvil de los rugbiers imputados por el crimen tuvo que ver con el hecho de "ganar" y de llevarse como "trofeo" la vida del joven asesinado.



"Yo creo que el móvil tiene que ver con esto del ganar, no tengo duda. El llevarse el trofeo que lo repitió ayer Tatiana. Tal vez la locura de ellos pasaba por ahí y la violencia crecía precisamente por tratar de ganar un trofeo que en este caso era sin duda la vida de Fernando", dijo Burlando al salir este mediodía de los tribunales, en un cuarto intermedio.



El penalista consideró que es "excelente" el balance de los testigos que ya habían declarado hasta ese momento y resaltó sobre todo el hecho de que los testigos "siguen sorprendiendo" con datos que son "de mucho valor".



En ese sentido, destacó "la revelación" que hizo hoy el policía Mariano Rolando Vivas, al declarar que fue Máximo Thomsen el imputado que en el momento de las detenciones involucró al inocente Pablo Ventura en el crimen de Fernando, y también el testimonio de Andrea Ranno, la empleada de un hotel que vio la huida de los rugbiers.



Burlando dijo que fue "brutal la descripción" de la testigo sobre el momento en el que los escuchó festejar el crimen de Fernando.



"Un festejo, increíble, y ahí ya estaban al tanto del fallecimiento de Fernando. Es muy loco que se abracen, que se arenguen, y por otro lado la actitud de Thomsen que estaba sacado. El resto del grupo que venía hablaba de cómo le había roto la cara a Fernando", comentó.



Cuando le preguntaron qué opinaba de que un policía declaró que los acusados también se rieron cuando se labraban las actas de sus detenciones, Burlando respondió: "No quiero expresarme más, quiero que todo esto se termine, que haya una respuesta para la familia y la sociedad que está tan preocupada".



En tanto, esta tarde y tras concluir la quinta audiencia, Fabián Améndola, el abogado que acompaña a Burlando en la representación de los padres de Fernando en el juicio, adelantó que el debate oral continuará en las siguientes jornadas “con la parte pericial, la autopsia” y que luego concurrirán “los peritos que ha propuesto el doctor (Hugo) Tomei, así que se viene otra semana larga, complicada”.



Posteriormente, Améndola hizo un balance del desarrollo del juicio y afirmó: “Con lo que pasó esta semana estamos en condiciones de sostener la acusación tal cual se planteó en el primer día."