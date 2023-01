La aduana secuestró US$ 60.000 ingresados al país ilegalmente en bolsas de café

08/01/2023 - 15:46 País

La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró US$ 60.000 ocultos en bolsas de café, que tres ciudadanos argentinos intentaron ingresar sin declarar desde Paraguay por el paso internacional de Puerto Pilcomayo-Ita Enramada.



Desde Aduana recordaron que el régimen de equipaje contempla un ingreso máximo de hasta US$ 10.000 por persona adulta, por lo cual intentaban ingresar en efectivo divisas por el doble de lo permitido por el artículo 977 del Código Aduanero.



La DGA secuestró la totalidad del dinero, que quedó a disposición del juzgado de turno y podría aplicar una multa de hasta US$ 180.000, según el comunicado.



Los agentes ubicados en el Paso Internacional que une Puerto Pilcomayo (Formosa), con Ita Enramada (Paraguay), realizaban controles de rutina cuando advirtieron que tres personas de nacionalidad argentina portaban pequeñas bolsas de nylon.



Al consultarles por el contenido indicaron que "eran granos de café para consumo personal", precisa el comunicado.



Al verificar el contenido los agentes, "descubrieron no solamente granos de café sino también una gran cantidad de billetes de moneda estadounidense, y consultados sobre el método de ocultamiento, los ciudadanos reconocieron que habían ocultado los dólares de esa manera creyendo que así evitarían su detección por parte de los canes de la Aduana", señalaron.