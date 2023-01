La mujer hallada muerta en un baldío fue golpeada, estrangulada y violada por dos o más personas

10/01/2023 - 10:47 País

Un hombre y una mujer fueron detenidos hoy acusados del crimen de María Laura Cejas, la mujer de 37 años que fue hallada el pasado domingo golpeada, estrangulada y abusada sexualmente en un terreno baldío de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes policiales y judiciales.

Ambos sospechosos, que son pareja, fueron aprehendidos de urgencia en una vivienda de la localidad de San Miguel, donde también fue secuestrado un vehículo Volkswagen Gol color champagne, con el cual trasladaron a la víctima hasta el lugar donde su cadáver fue abandonado envuelto en un acolchado.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la pareja será indagada mañana a primera hora por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de General Rodríguez, por el homicidio de Cejas (37).

Durante el allanamiento de urgencia ordenado por la fiscal se incautaron además los teléfonos celulares de los sospechosos, que serán sometidos a peritajes.

"Ambos habían asistido a la misma fiesta donde fue la víctima, en una quinta en la localidad de Moreno. La mujer (detenida) dijo que estaba con su novio, el padre de él y Cejas y que ésta en un momento se golpeó la cabeza cuando ingresó en la pileta y murió, por lo que descartaron el cuerpo, algo poco creíble", explicó a Télam un investigador, quien no obsante aclaró que por tratarse de una declaración que dio ante la policía y no la justicia no tiene validez legal.

El arresto de la pareja se pridujo luego de que los pesquisas analizaran 72 cámaras de vigilancia, entre privadas y municipales, en las que se ve el paso de un Volkswagen Gol color champagne, que en un momento se estaciona donde fue descartado el cuerpo de la víctima, un terreno baldío ubicado junto a un desarmadero de autos, en la calle Amancay, entre El Zorzal y El Sauce, del barrio Pico Rojo de la localidad de General Rodríguez.

En tanto, voceros judiciales informaron que en las últimas horas fue incorporada a la causa la autopsia realizada al cuerpo de Cejas, que indica que la muerte "se produjo en forma mediata y con periodo agónico".

En el mismo estudio forense, practicado en la morgue de General Rodríguez, se determinó que la mujer fue sufrió "asfixia mecánica por compresión extrínseca cervical" y que presentaba "múltiples lesiones contusas, con predominio en miembros superiores, inferiores abdomen y cabeza".

Tambien se establecció que fue abusada sexualmente y que, de acuerdo a la mecánica del hecho, el ataque fue cometido por dos o más personas, añadieron las fuentes.

El cuerpo de Cejas fue hallado el domingo cerca de las 16 en envuelto en un acolchado, atado con una soga y vestído con una bikini.

La mujer fue reconocida por los tatuajes y un piercing que llevaba en el lado derecho de la nariz por su hermana.

"La hermana dijo que salió con un hombreo y que iban para una fiesta en una quinta en Moreno", añadió un investigador.

La fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de General Rodríguez, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para observar con detenimiento cuántas personas dejaron el cuerpo en el descampado y no se descartan más detenciones.

"No era su pareja (el detenido). Se investiga si fue atacada por una o más personas", reteró la fuente consultada.

Un hombre y una mujer fueron detenidos hoy acusados del crimen de María Laura Cejas, la mujer de 37 años que fue hallada el pasado domingo golpeada, estrangulada y abusada sexualmente en un terreno baldío de la localidad bonaerense de General Rodríguez, informaron fuentes policiales y judiciales.



Ambos sospechosos, que son pareja, fueron aprehendidos de urgencia en una vivienda de la localidad de San Miguel, donde también fue secuestrado un vehículo Volkswagen Gol color champagne, con el cual trasladaron a la víctima hasta el lugar donde su cadáver fue abandonado envuelto en un acolchado.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que la pareja será indagada mañana a primera hora por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de General Rodríguez, por el homicidio de Cejas (37).

Durante el allanamiento de urgencia ordenado por la fiscal se incautaron además los teléfonos celulares de los sospechosos, que serán sometidos a peritajes.



"Ambos habían asistido a la misma fiesta donde fue la víctima, en una quinta en la localidad de Moreno. La mujer (detenida) dijo que estaba con su novio, el padre de él y Cejas y que ésta en un momento se golpeó la cabeza cuando ingresó en la pileta y murió, por lo que descartaron el cuerpo, algo poco creíble", explicó a Télam un investigador, quien no obsante aclaró que por tratarse de una declaración que dio ante la policía y no la justicia no tiene validez legal.

El arresto de la pareja se pridujo luego de que los pesquisas analizaran 72 cámaras de vigilancia, entre privadas y municipales, en las que se ve el paso de un Volkswagen Gol color champagne, que en un momento se estaciona donde fue descartado el cuerpo de la víctima, un terreno baldío ubicado junto a un desarmadero de autos, en la calle Amancay, entre El Zorzal y El Sauce, del barrio Pico Rojo de la localidad de General Rodríguez.



En tanto, voceros judiciales informaron que en las últimas horas fue incorporada a la causa la autopsia realizada al cuerpo de Cejas, que indica que la muerte "se produjo en forma mediata y con periodo agónico".

En el mismo estudio forense, practicado en la morgue de General Rodríguez, se determinó que la mujer fue sufrió "asfixia mecánica por compresión extrínseca cervical" y que presentaba "múltiples lesiones contusas, con predominio en miembros superiores, inferiores abdomen y cabeza".



Tambien se establecció que fue abusada sexualmente y que, de acuerdo a la mecánica del hecho, el ataque fue cometido por dos o más personas, añadieron las fuentes.



El cuerpo de Cejas fue hallado el domingo cerca de las 16 en envuelto en un acolchado, atado con una soga y vestído con una bikini.

La mujer fue reconocida por los tatuajes y un piercing que llevaba en el lado derecho de la nariz por su hermana.



"La hermana dijo que salió con un hombreo y que iban para una fiesta en una quinta en Moreno", añadió un investigador.



La fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de General Rodríguez, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para observar con detenimiento cuántas personas dejaron el cuerpo en el descampado y no se descartan más detenciones.



"No era su pareja (el detenido). Se investiga si fue atacada por una o más personas", reteró la fuente consultada.