Fernando Báez Sosa | El chat de un rugbier con la novia tras el ataque: "Fue una noche rara"

La madrugada del 18 de enero de 2020 quedará en la memoria de muchas personas dado que ese día se produjo el asesinato de Fernando Báez Sosa perpetrado por un grupo de rugbiers que lo atacó violentamente a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Mientras se llevaba a cabo el juicio contra los acusados, se conoció el chat de uno de los jóvenes (que luego fue absuelto) con su novia.

Los mensajes fueron colocados en la pantalla mientras Pablo Laborde, perito que estuvo a cargo de la investigación, leía en voz alta para los presentes en la sala de audiencia. La conversación corresponde a Juan Pablo Guarino, uno de los chicos que estaba en el mismo grupo de los acusados, pero que fue sobreseído tras no conseguir pruebas en su contra.

Guarino y su novia interactuaron brevemente, tal como mostró Infobae, según lo expresado en el juicio contra los rugbiers acusados:

A las 6.21 am del 18 de enero él le envió una foto desde el McDonald’s le escribió: “Esta noche fue rara, no me siento bien. Lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo”.

Ella le respondió, más tarde, con una titular del diario La Nación que hacía referencia al crimen en Le Brique: “No fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada”.

Sin embargo, Guarino no volvió a contestar.