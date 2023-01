“Es indiscutible, es irrebatible lo que se ve en imágenes”: Fernando Burlando sobre las pruebas contra los rugbiers

11/01/2023 - 12:10 País

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa en el juicio que se les sigue a ocho rugbiers por el crimen del joven, dijo hoy que "es irrebatible" lo que se ve en las imágenes del ataque y consideró que los testigos que declararán hoy sobre las muestras de ADN halladas en el cuerpo de la víctima y ropas y calzado secuestrado ratificarán lo ocurrido.



"Hay mucho tejido hemático de Fernando, eso nos permitió hacer una conexión, esto significa ni más ni menos que ratificar lo que vemos en las imágenes. Esto acredita el contacto, es indiscutible, es irrebatible", expresó el abogado a la prensa en la puerta de los tribunales de Dolores, donde se lleva a cabo el debate.



"Es un dato más que confirmatorio, con mucha contundencia, que los acusados tengan sangre de Fernando en sus manos, en sus prendas", agregó Burlando, quien mencionó la presencia de ADN del rugbier Blas Cinalli en el dedo meñique de la mano izquierda" de la víctima y de "tejido hemático" de Báez Sosa "exclusivamente en la zapatilla" de Máximo Thomsen.



Al ser consultado sobre si se sintió aludido por las palabras del defensor Hugo Tomei, quien dijo que no va hablar de lo que sucede en las audiencias "por respeto al dolor por la pérdida de una vida humana", el abogado respondió: "No, realmente ni me preocupa lo que dice, lo que hace ni lo que trabaja el doctor Tomei".