"Hoy se fisuró el pacto de silencio", dijo Burlando sobre la breve declaración de Luciano Pertossi

12/01/2023 - 15:09 País

El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Fernando Báez Sosa, consideró que "hoy se fisuró el pacto de silencio" entre los ocho rugbiers acusados del crimen, a partir de la breve declaración que realizó Luciano Pertossi para aclarar que no era él uno de los señalados en un video del ataque cometido en la puerta el boliche "Le Brique" de Villa Gesell en enero de 2020.



"No ha sido feliz la participación de Pertossi en la diligencia de hoy. Lo único que hace es ratificarme la postura que tenemos desde el primer día. Veía cierta debilidad en no distinguir su rostro en la escena del crimen y trató de llevar esta coartada adelante", expresó el letrado, al considerar que con esto "se fisuró el pacto de silencio" entre los acusados.



Al respecto, Burlando continuó: "Para decir lo que dijo, yo lo hubiese mantenido callado. Ni siquiera lo vi con una actitud educada, noble. Que tenga que ver con dar respuestas. A veces uno quiere salvarse. Él interpretó, desde su ignorancia técnica y jurídica, que podía salvarse del salvajismo".



En ese sentido, el abogado querellante opinó que la participación de Pertossi fue un acto de "desesperación".



"En una audiencia anterior, cuando el doctor (Javier) Laborde lo involucró en el hecho golpeando, ya se había visto algún lenguaje corporal en su cara en el que se notaba su desesperación", manifestó.



Además, Burlando señaló que durante la jornada de hoy vio una serie de diálogos entre los acusados y no descartó que algún otro quiera romper el silencio.



"Hubo cosas feas que pudimos ver hoy. Tal vez otro se lance. Sabemos cuál es la actitud y la estrategia que tienen", indicó.



Por otro lado, el letrado afirmó que los ocho imputados "trabajaron para lo mismo" y que la voluntad del grupo "era asesinar a Fernando".



"Todos festejaron algo que fue una tremenda desgracia para la sociedad. El festejo no solo habla de que no hay arrepentimiento y desprecio por la vida. Habla de que la intención claramente era matar", analizó.



Por último, el abogado adelantó durante el cierre de la audiencia de hoy declarará un amigo de Pablo Ventura.



"Va a hablarnos de este grupo y cuál era su proceder en Zárate. También preguntaremos sobre cómo lo trataban a Ventura, que se comió la peor ingesta de su vida con su detención", anticipó.



Antes del comienzo de la novena audiencia, Burlando había considerado que "ya alcanzaban (las pruebas) para arribar a un fallo condenatorio".



"Después de este juicio y de las bondades del debate oral, sin lugar a dudas, creo que hemos cuadriplicado o quintuplicado la cantidad de prueba y la contundencia de la misma", expresó esta mañana en diálogo con la señal de noticias LN+, donde también aseguró que Máximo Thomsen era "el líder de este grupo".