VIDEO | “No muestres nada porque mi papá me va a quemar”: el angustiante pedido de un nene que mendigaba en la calle

14/01/2023 - 09:42 País

La viralización del video de un niño que pedía plata para darle a su papá para que sufra nuevas quemaduras, logró la intervención de la Justicia, la puesta en resguardo de los niños y la detención de sus padres.

El terrible hecho ocurrió en Mar del Plata, cuando un vecino comenzó a filmar y a hacerle preguntas a un niño de 10 años que pedía dinero en la calle, el cual aseguró que necesitaba juntar dinero porque, de lo contrario, su padre le quemaría el brazo.

"SI NO LE LLEVO LA PLATA A MI PAPÁ, ME QUEMA"

- Por este video, los padres del menor fueron detenidos

- Él y sus dos hermanos erean torturados

- El menor le suplica al vecino que filma que por favor no haga la denuncia

Mar del Plata

La historia: https://t.co/6d9lpswcj5 pic.twitter.com/YqlVTveNxs