Insólita campaña en apoyo a los rugbiers: “La historia tiene dos caras y siempre hay que escuchar las dos”

A través de las redes sociales, comenzó a tomar fuerza nuevamente una campaña para apoyar a los ocho rugbiers en donde se pide solidaridad con ellos y su familia, asegurando que lo que ocurrió podría haberle pasado a cualquiera y piden "mostrar la otra parte de la historia.

"A todos como sociedad nos duele lo ocurrido. Fernando podría ser un nieto, hijo o amigo de cualquiera de nosotros…Pero, por otra parte, los ocho acusados también", se lee en uno de los posteos de esa cuenta que, en Instagram, tiene más de 3.300 seguidores.

En tanto que "Basta de condena social. Basta de mentiras. Basta de violencia. Basta de odio".

En Instagram, esta cuenta "Rugbiers Zarate" se dedica, básicamente, a responder consultas de usuarios. La mayoría son mensajes a favor, como el que escribió un usuario en las últimas horas: "Todavía no entiendo tanto

Además, justifican el hecho de que los padres de los rugbiers no le hayan pedido perdón a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de Fernando: "No se trata de falta de humildad, se trata de respeto. Ellos (por los padres de Fernando) declararon su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias".

Además, todas coinciden en pedir por una condena justa y no "una por la presión mediática, la cual está plagada de mentiras por un punto más de rating o un clic en internet".

En sus historias destacadas, la cuenta "Rugbiers Zárate", tiene un mensaje que pareciera estar escrito por un familiar de los rugbiers: "Ojalá los vean y entiendan que atrás de esos chicos hay familias que sufrimos, lamentablemente esto le puede pasar a cualquier papá, mamá, hermano y nadie está libre de eso".

"No pasa por la crianza o por las mentiras que se vienen diciendo hace casi tres años, pasa por muchas otras cosas como por el descontrol de la sociedad en sí misma", resume.

En la próxima semana, comenzarán las declaraciones de los rugbiers absueltos y el abogado de los acusados anunció que se vienen días reveladores.