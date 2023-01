Tras sufrir una paliza, dan de alta al joven etíope que juega al básquet en Racing

14/01/2023 - 13:35 País

Alfieri Welega Fresno, el joven etíope de 19 años, jugador de básquet en Racing Club, fue dado de alta en las últimas horas, luego de pasar una noche internado en el Hospital Interzonal tras ser agredido, por motivos presuntamente racistas, en medio de una riña a la salida del boliche Mr Jones, en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata.



El fiscal de Estupefacientes Leandro Favaro, quien se encuentra de turno este fin de semana, dijo a la agencia de noticias Telam que el basquetbolista "fue dado de alta. Ahora estamos analizando las filmaciones que nos llegaron hoy, que fueron recabadas por personal policial, algunas son cámaras privadas, otras del COM (centro de operaciones y monitoreo)".



La agresión ocurrió en la madrugada del viernes a la altura de las calle Avellaneda y Aristóbulo del Valle, en la ciudad balnearia.



Favaro sostuvo que "en principio no se puede identificar a las personas con certeza" y aseguró que "aparentemente hubo un episodio previo de violencia (en el boliche Mr Jones) y finalmente el hecho final que fue la agresión".



"La persona está bien", añadió el fiscal, y precisó que "no fue una patota, sino que eran cuatro contra cuatro, fue una riña".



En tanto, detalló que Fresno fue llevado al Hospital Interzonal por sus amigos, donde se lo estabilizó, permaneció internado en observación y luego se le dio el alta.



A partir del lunes el caso volverá a ser investigado por Leandro Arévalo, titular de la UFI Nº7, quien calificó la causa como "lesiones".



Una fuente de la investigación aseguró ayer que Fresno y sus amigos llegaron al hospital por sus propios medios, y que las autoridades del centro asistencial fueron los que dieron aviso a la policía.



Allí notificaron a los efectivos que al momento del ingreso el joven estaba inconsciente y bajo los efectos del alcohol.



Los amigos de "Yoni", como se lo conoce a Fresno en Racing Club, quienes se encuentran descansando unos días en Mar del Plata, declararon ante la policía que la noche del jueves decidieron asistir al local nocturno Mr Jones y alrededor de las 5 decidieron retirarse y que luego a las pocas cuadras sucedió la gresca.



Las autoridades del club de Avellaneda manifestaron su repudio al ataque a golpes, por supuestos motivos racistas, a través de las redes sociales.



En twiter publicaron: "Repudiamos el ataque racista sufrido por Alfieri Welega Fresno, jugador del equipo U19 de básquet del club, y la agresión padecida con sus compañeros en la ciudad de Mar del Plata. Nos solidarizamos con su familia y seres queridos".