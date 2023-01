La muerte de la nena que se filmó haciendo el reto de TikTok es investigada como “sucidio”

17/01/2023 - 12:57 País

La Justicia investiga el caso de la niña de 12 años que murió practicando un desafío de TikTok en su casa ubicada en el Gran Rosario como un "posible suicidio" y, según fuentes de la investigación, la víctima realizó dos intentos previos que también quedaron filmados en su computadora.



Voceros de la fiscalía de San Lorenzo indicaron hoy que Milagros Soto murió este viernes en su casa, ubicada en la localidad santafesina de Capitán Bermúdez, por asfixia al ahorcarse intentando cumplir el "Blackout Challenge", un desafío difundido en TikTok que consiste en grabarse y lograr contener la respiración con un objeto atado al cuello hasta alcanzar el desmayo.



Te recomendamos: Genera honda preocupación la muerte de una niña mientras intentaba superar un reto viral

Desde la Justicia apuntaron que "en principio" se investigará la muerte de la niña como "un posible suicidio", ya que "no cuentan con pruebas que marquen que fuera inducida a terminar con su vida".Por su parte, Laura Luque, tía de Milagros, remarcó ante la prensa que el hecho tanto a ella como a sus familiares los tomó por sorpresa."Era una niña muy cuidada. Si a ella le mandaban algo extraño de alguien que no conocía, venía y lo decía. Confiaba mucho en su familia", dijo Luque.Fuentes judiciales indicaron que la muerte de la nena quedó filmada en su computadora, ya que se produjo durante una comunicación de videollamada con sus compañeros de curso.

Te recomendamos: Una nena de Santa Fe murió cuando realizaba un reto viral para TikTok

Al respecto, la tía de la niña confirmó que luego de los primeros estudios realizados sobre las filmaciones, representantes de la Justicia "le dijeron al papá que ella hizo tres intentos, pudo sacarse la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no pudo".Al mismo tiempo, desde la fiscalía de San Lorenzo descartaron hasta el momento que hayan signos de abuso en la menor, por lo que, dijo Luque, la familia no comprende "el porqué ni qué pasó".Anteriormente, Luque realizó una publicación en su cuenta de Facebook donde despide a su sobrina, y pide concientizar "para que a ningún chico le pase" lo mismo."Hola. Esto pasó hoy al mediodía no puedo ni siquiera escribir, solo sé que hasta ahora que sus amiguitas la retaron a un desafío de TikTok y ella se ahorcó... apenas sepa más voy a compartir para que a ningún chico le pase, y tampoco que su familia pase lo que nosotros estamos viviendo ahora".