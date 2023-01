VIDEO | Dramático rescate de un niño que caminaba por una ventana del segundo piso

19/01/2023 - 10:18 País

Un camionero que pasaba con su vehículo por las calles del barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba estacionó su vehículo y salió corriendo a los gritos al ver que un niño de apenas tres años caminaba por el borde de una ventana, a punto de caer.

Las cámaras de seguridad de la policía de Córdoba registraron el dramático rescate y difundieron la grabación para alertar sobre los posibles peligros.

Allí, vecinos observaron que un pequeño de 3 años se encontraba solo y a punto de caer desde una ventana donde intentaba pararse para mirar el exterior.

En cuanto observaron la situación, se dio aviso a la policía y efectivos policiales que estaban en la zona acudieron de inmediato. De hecho, llegaron antes que los bomberos voluntarios de manera que a causa de la altura y la falta de elementos como escaleras; debieron usar su propia fuerza y sostener a un vecino que colaboró para treparse hasta el segundo piso.

Rescatan a un bebé que estaba en una ventana de un segundo piso de un departamento. Barrio Tranviarios en Córdoba. pic.twitter.com/PdqykDXRvs — Lisandro Guzmán (@Lisandrocordoba) January 18, 2023

El momento de mayor tensión ocurrió cuando el pequeño se aferró a una cortina e intentó pararse, sin embargo, al no lograrlo volvió a arrodillarse.

Al mismo tiempo, dos efectivos de la Policía de Córdoba se encontraban parados en el patio interno ubicado debajo de la ventana y uno mantenía sus brazos estirados para sujetar al bebé en caso de que perdiera el equilibrio.

"Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se caiga. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo", dijo Salvador.

En el interior del departamento, contó que observó que en una cama dormía el padre del pequeño y en otra una nena que supuso sería la hermana del bebé.

"El padre no entendía nada. Estaba profundamente dormido, con el televisor prendido y el ventilador al máximo, por eso no debe haber escuchado los gritos de los vecinos que estaban en la calle", sentenció.