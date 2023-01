ARA San Juan: "No queremos que procesamiento de Macri quede en nada", dijo la madre de un tripulante

22/01/2023 - 16:57 País

Yolanda Mendiola, madre del cabo principal post mortem y tripulante del ARA San Juan Leandro Fabián Cisneros, señaló que fue "muy doloroso" recibir el fallo de la Cámara Federal porteña en el que se consideró a los familiares de los submarinistas como "un peligro para la seguridad nacional", y pidió que Casación "no deje en la nada" esta causa por espionaje ilegal.



"Todo lo que se dijo sobre las madres y esposas, de que éramos un peligro nacional para el expresidente" Mauricio Macri y "para la Nación nos parece muy doloroso", señaló Mendiola en diálogo con la agencia de noticias Télam.



De esta forma se refirió al argumento que esgrimió la Cámara Federal porteña el pasado 15 de julio de 2022 para dictar el sobreseimiento de Macri en la causa por el espionaje ilegal a las familiares de los submarinistas fallecidos.



En tanto, recordó que cuando eran invitadas a la Base Naval de Mar del Plata (BNMP) durante los inicios de la investigación para averiguar el paradero del ARA San Juan, empezaron a notar que sus celulares "hacían sonidos raros".



Mendiola contó que los familiares se dieron cuenta de que eran espiados cuando notaron que las autoridades navales y gubernamentales conocían de antemano las preguntas que iban a formular cada vez que los recibían.



Eso ocurrió el 6 de febrero de 2018, momento en el que fueron recibidas por Macri en la Casa Rosada y le hicieron entrega de un petitorio con varias solicitudes.



"La carpeta con el petitorio se la entregamos a Macri, él la recibió, no la abrió, y comenzó a dar respuesta a los puntos que ya estaban en la carpeta. O sea que ya sabía de antemano lo que íbamos a pedirle", recordó Mendiola.



En septiembre de 2020, en las instalaciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hallaron tres discos que documentaban actividades de seguimiento y espionaje a los familiares de los marinos por parte de agentes de ese organismo, que fueron denunciados ante la Justicia y así se dio lugar a esta causa.



La abogada Valeria Carreras, parte de la querella de los familiares del ARA San Juan, le dijo a Mendiola: "Estás en los tres discos, Yolanda'", según contó la mujer y afirmó que aparece "en fotos" que le sacaron junto a sus nietos y su hija.



De esa manera, explicó que en esos materiales figuran "madres llorando" en marchas y homenajes que organizaban y replicó: "¿Cómo una ama de casa puede ser un peligro para el expresidente?".



"No queremos que el procesamiento de Macri quede en la nada", enfatizó en referencia a la revisión de la sentencia que realizará la Cámara Federal de Casación Penal en febrero, según estiman fuentes allegadas a la causa.



Y señaló que las madres y viudas de los submarinistas nunca han "bajado los brazos" y reclamó "verdad y justicia" para su hijo y "sus 43 hermanos del ARA San Juan".