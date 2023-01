Hallan a una mujer de 76 años asesinada en su casa y creen que la atacaron en un robo

23/01/2023 - 14:40 País

Una mujer de 76 años fue encontrada asesinada en su vivienda de un barrio de la zona sur de la capital de Córdoba y, según la investigación preliminar, presentaba lesiones compatibles con actos de violencia, ante lo cual se investiga si fue atacada durante un robo, informaron hoy fuentes judiciales.



La víctima fue identificada como María Rosa Clofa, quien residía sola en su vivienda ubicada sobre calle Ámsterdam al 4300, del barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba.



El hecho, que fue dado a conocer hoy, se descubrió el sábado por la mañana, cuando su cuerpo fue encontrado por su hijo de 44 años, quien fue hasta la casa porque su madre no atendía los llamados telefónicos, informó una fuente policial.



La investigación está a cargo de la fiscal de Turno del Distrito 2, Lourdes Quagliatti, quien está a la espera de los resultados de las pericias e informes forenses de la autopsia a los efectos de determinar la causa de la muerte.



En ese sentido, voceros vinculados a la pesquisa adelantaron que Clofa presentaba una lesión en el cuello y marcas compatibles con traumatismo de cráneo, por lo que se sospecha que fue víctima de actos de violencia en ocasión de robo.



Hasta el momento no hay sospechosos identificados y también se esperan los resultados del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de esa zona del sur capitalino con el fin de advertir algún movimiento sospechoso.



Un vecino que reside en una casa lindante con la de la víctima manifestó a canal 12 de Córdoba que la mujer vivía con su perro y que, a pesar de estar despierto hasta alta horas de la madrugada del sábado, no escuchó gritos desde la casa.



Añadió que se enteró de la muerte cuando el hijo de la víctima, un plomero de 44 años, llegó a la casa la mañana del sábado luego de los insistentes llamados telefónicos que le realizó sin éxito a su madre.



"Era una mujer que no molestaba a nadie, muy tranquila. Vivía con su perro. Era una mujer jubilada que no creo que haya tenido dinero", resaltó el vecino que intervino para contener al hijo luego de encontrar a su madre asesinada.