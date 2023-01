"No son humanos", así calificaron los padres de Fernando Báez Sosa a los acusados de asesinar a su hijo

25/01/2023 - 21:08 País

Graciela Sosa, madre de Fernando Báez Sosa, dijo esta noche tras los alegatos de la fiscalía y del particular damnificado, que quedó demostrado que su hijo "fue asesinado de la peor manera" y que quiiere que los ocho acusados "paguen, porque son unos asesinos, no tuvieron piedad y "no son humanos"

"Que no le tiemble la mano a los jueces cuando den la sentencia porque se lo merecen. Confío plenamente que se va a hacer justicia por Fernando", agregó Graciela.

La mamá de Fernando dijo que se siente "conforme" con el pedido de la fiscalía y de sus abogados y que por su parte solo pide justicia para que su hijo "descanse en paz".

Por su parte, Silvino Báez, padre del joven asesinado, dijo que la de hoy "fue una jornada muy dura", aunque "todo quedó más claro", por lo que cree que "se va a hacer justicia"

"Les diría a los jueces que piensen en sus hijos cuando dicten sentencia", concluyó Silvino, quien agradeció el apoyo de todos los que los acompañan.

