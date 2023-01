El desgarrador relato del papá de Milena, la nena asesinada a golpes: “Estaba sucia”

27/01/2023 - 10:55 País

El papá de Milena, la nena de 2 años asesinada a golpes, rompió el silencio y apuntó contra la Justicia por haberle negado la tenencia cuando tiempo atrás la solicitó. Franco Senna aseguró –en diálogo con Arriba Argentinos- que está muy “angustiado” y con dolor en el pecho por lo que le sucedió a su pequeña hija. Cabe recordar que por el hecho están detenidos la madre de la niña y su novio.

Segú publicó TN, el hombre, separado de la madre de Milena desde hacía tiempo, intentó quedarse con la tenencia de la menor pero la Justicia ordenó que la nena volviera con su progenitora a principios de diciembre y ahora su papá ya no encuentra consuelo.

“Milagros (la mamá de Milena y ahora detenida por el crimen) me avisó por las redes”, recordó el padre de la víctima sobre la forma en la que se enteró de la trágica noticia. Y precisó: “Me mandó un mensaje por Facebook a las 2 de la mañana”. La mujer también le mencionó que la nena se había caído de la cama, la misma versión que le dio a los médicos y que el resultado de la autopsia después descartó.

¿Una tragedia evitable”?

De acuerdo al relato del papá de Milena, hubo muchas señales que lo pusieron en alerta, pidió ayuda pero no tuvo respuestas. “Ella la tenía muy descuidada a la nena, con bajo peso y sucia”, contó por Eltrece. Es por eso que a fines de noviembre pasado, en una de las visitas de su hija, decidió quedársela con él y buscar un abogado. Fueron a una comisaría primero, a un Juzgado después, nadie lo escuchó: “Pedí ayuda y me dijeron que se la tenía que entregar a la madre”.

Milena volvió con su mamá el 2 de dicimbre. El 14, el día que cumplió dos años, Franco ya no pudo verla. “La madre se desconectó y me dio una dirección falsa”, apuntó. A su lado, el letrado que lo representó agregó: “El estado de sufrimiento y abandono de Milena era realmente impactante”.

La “situación de peligrosidad” de la que intentaron rescatar a la menor terminó de estallar días atrás, de manera irreversible. “No puedo ni dormir, lloro todas las noches”, lamentó el papá de la víctima, y cerró: “Solo espero que se haga Justicia, esto no tiene que pasar más”.

