Un hombre atacó salvajemente a una nena de 2 años: "Estaba sacadísimo"

La última vez Franco Senna vio a su hija fue el 2 de diciembre pasado. Un mes y algunos días tarde, Milena Torres llegó muerta a un hospital después de agonizar toda la noche. La autopsia estableció que la nena, que tenía dos años recién cumplidos, fue asesinada a golpes y por el crimen permanecen detenidos su mamá y el novio de la mujer.

“No lo puedo explicar. Tengo mucha angustia, me duele el pecho”, dijo con lágrimas en los ojos Senna, en diálogo con Arriba Argentinos. El hombre, separado de la madre de Milena desde hacía tiempo, intentó quedarse con la tenencia de la menor pero la Justicia ordenó que la nena volviera con su progenitora a principios de diciembre y ahora su papá ya no encuentra consuelo.

“Milagros (la mamá de Milena y ahora detenida por el crimen) me avisó por las redes”, recordó el padre de la víctima sobre la forma en la que se enteró de la trágica noticia. Y precisó: “Me mandó un mensaje por Facebook a las 2 de la mañana”. La mujer también le mencionó que la nena se había caído de la cama, la misma versión que le dio a los médicos y que el resultado de la autopsia después descartó.

Una nena de dos años fue agredida de forma salvaje por un hombre cuando se encontraba sentada en la vereda junto a su familia. El hecho ocurrió en la ciudad de Las Rosas, Santa Fe y el atacante ya fue detenido.

Según indicaron médicos del Hospital de Niños V. J. Vilela de Rosario la menor evoluciona favorablemente tras el fuerte golpe en el cráneo y la fractura de tabique.

“Tiene una lesión en la zona de los ojos y nariz. Había ingresado con sangrado nasal, tenía un poquito de tendencia al sueño y eso preocupó mucho. Enseguida se la trasladó y con el transcurrir de las horas se confirmó en Rosario que las lesiones no eran de tratamiento quirúrgico”, confirmó el doctor Abel Tamantini.

Maximiliano Cejas, el papá de la niña, relató en el sitio web de Canal4 Las Rosas cómo fue la cronología del ataque que de milagro no generó lesiones más graves en la menor.

Cejas contó que estaban sentados en la vereda de la casa junto a un amigo, su esposa y la nene de dos años que estaba a upa. De un momento a otro un hombre pasa por al lado de ellos y los empezó a insultar sin motivo alguno.

"Enseguida se pegó la vuelta y volvió a insultarnos. Le dijimos que se alejara porque estábamos en familia. Notamos que estaba sacado, le preguntamos que le pasaba y nos pusimos en alerta”, continuó Maximiliano.

"Me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo traté de alejar. En eso me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Pensé que lo podía controlar, pero estaba sacadísimo. Mi amigo me ayudó, lo sujetamos y me pidió que lo soltemos y lo hicimos. Le dije que no se acercara más a mi familia porque no lo conocemos”, señaló Cejas.

Aun así, minutos después vieron que el hombre volvió corriendo y le pegó una piña a la nena de dos años: “Ella me miraba como diciendo ayúdame. No lloraba, pero tenía la cara llena de sangre. El golpe fuerte a hueso que sentí fue terrible”.

De forma inmediata el agresor quedó detenido, ya fue informado de la imputación y ahora será trasladado a la cárcel de Santa Fe: "Ya venía teniendo problemas semanas atrás con la Justicia, y lamentablemente desembocó en esto. Hoy lo más importante es que se actuó rápidamente y que la nena de corta edad recupere su vida normal", explicó Sebastián Igonet, jefe de la UR III del departamento Belgrano.

