URGENTE: piden colaboración para capturar a los padres que sacaron a su hijo de 8 años de Córdoba

28/01/2023

La Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville, de Córdoba, pidió hoy colaboración de la población para lograr la captura de Carolina del Valle Zapata y Gustavo Maschio, los padres de Gianluca Tiziano Maschio Zapata, el niño de ocho años que se encuentra desaparecido desde el 22 de enero, luego de ser visto por última vez en la localidad cordobesa de Monte Maíz junto a sus progenitores.

"Los mencionados progenitores no tenían el cuidado personal del niño y, tras una visita de reinserción familiar, nunca lo devolvieron al domicilio de Ricardo Daniel Zapata, abuelo sobre quien recae la guarda del niño", informó esta mañana el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El niño fue visto por última vez el domingo a las 11 en la estación de servicios YPF de Monte Maíz, cuando salía hacia la localidad de Isla Verde, del departamento Marcos Juárez, junto a sus padres.

Carolina Zapata tiene 43 años y pelo castaño claro lacio por los hombros, mientras Maschio, de 52, tiene tez blanca.

El abuelo de Gianluca y padre de Carolina contó a Télam que ambos le habían dicho el domingo pasado que iban a pasar el día a un club y a las 16 se volvían a reunir para que el niño volviera a su casa, lo que no ocurrió.

Los progenitores se encontraban en un proceso de revinculación con su hijo, luego de haber vivido situaciones de violencia familiar que derivaron en la decisión judicial de dar la guarda a su abuelo.

"Lo están buscando, dicen que nos quedemos tranquilos. La policía está trabajando", dijo Zapata a esta agencia y aclaró que no tiene detalles sobre la investigación en curso para dar con el paradero del niño.

"Se cree que el menor se encontraría en la provincia de Buenos Aires junto a sus padres, sobre quienes pesa pedido de captura", informó ayer el MPF de Bell Ville.

Por su parte, su abuelo indicó que pudo saber que "llegaron a ese bar (de la estación de servicio) y que fueron a Corral de Bustos, una ciudad a 50 km de Monte Maíz, porque lo confirmo una persona que trabaja en la terminal de Corral de Bustos y les vendió boletos a Rosario".

Además, señaló que desde la ciudad santafesina habría viajado a Buenos Aires.

Sobre los padres del niño, dijo que su hija, Carolina del Valle Zapata, "tiene el pelo castaño tirando más a rubio ahora, lacio, ojos negros, un tatuaje atrás del cuello que no se ve mucho y le gusta hablar en portugués", mientras el padre del nene, Gustavo Maschio, "es pelado, tenía una barba de pocos días cuando lo vi, y suele decir que es alemán", pero no lo es.

"Quiero creer que están bien. Quiero creer que los primeros días vivió su aventura, pero tantos días ya no", expresó, preocupado, Zapata.

El niño mide 1,20 de altura, tiene tez blanca, ojos y cabello corto negros, no usa anteojos, y al momento de su desaparición vestía bermudas rosa, zapatillas gris claro sin cordones, una remera blanca con una inscripción en negro y llevaba una mochila azul con las inscripciones y escudo del Club Deportivo Argentino, según datos aportados por la justicia a la prensa para pedir su difusión.

Las personas que tengan información sobre el paradero de Gianluca pueden remitirla a la Unidad Judicial de Bell Ville, cuyo teléfono es 03537 450000 (interno 52801), a la Fiscalía de Instrucción interviniente 03537 450000 (interno 52052), o a cualquier dependencia policial del país más cercana.

