Encontraron a Gianluca Tiziano, el niño que era buscado desde hace una semana en todo el país

29/01/2023 - 23:21 País

El niño Gianluca Tiziano Maschio Zapata, de ocho años, que desde el 22 de enero había desaparecido junto a sus padres en la población cordobesa de Monte Maíz, fue encontrado esta noche en la localidad correntina de Virasoro, informó una fuente judicial a la agencia de noticias Télam.



Las fuentes no dieron más detalles sobre las diligencias, y se esperan los avances de los próximos trámites procesales para el traslado a Córdoba.



El niño fue visto por última vez el domingo a las 11 en la estación de servicios YPF de Monte Maíz, cuando salía hacia la localidad de Isla Verde, del departamento Marcos Juárez, junto a sus padres.



La Fiscalía de Instrucción de Feria de Bell Ville, de Córdoba, había pedido ayer la colaboración de la población para lograr la captura de Carolina del Valle Zapata y Gustavo Maschio, los padres del niño.



"Los mencionados progenitores no tenían el cuidado personal del niño y, tras una visita de reinserción familiar, nunca lo devolvieron al domicilio de Ricardo Daniel Zapata, abuelo sobre quien recae la guarda del niño", informó esta mañana el Ministerio Público Fiscal (MPF).



El abuelo de Gianluca y padre de Carolina contó a Télam que ambos le habían dicho el domingo pasado que iban a pasar el día a un club y a las 16 se volvían a reunir para que el niño volviera a su casa, lo que no ocurrió.



Los progenitores se encontraban en un proceso de revinculación con su hijo, luego de haber vivido situaciones de violencia familiar que derivaron en la decisión judicial de dar la guarda a su abuelo.