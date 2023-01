Néstor Grindetti: “Hoy Macri no está en la carrera para ser candidato”

30/01/2023 - 00:37 País

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, afirmó que el ex presidente Mauricio Macri “hoy no está en la carrera” para ser candidato presidencial “y él mismo lo dice”, por lo que aseguró que no será él quien lo presione para “subirlo al ring”. “Hoy él no está en la carrera y él mismo lo dice.

Es muy íntimo una decisión de estas características”, explicó el jefe comunal del PRO, que dice “charlar muy seguido” con Macri. Grindetti afirmó que Macri “fue, es y va a seguir siendo un referente imprescindible en el PRO”.

“Él ha dicho que no lo suban al ring y yo no soy quien para presionarlo, para empujarlo”, expresó. “Está ahí de ser el mejor estadista que tiene la Argentina y sobre todo con proyección internacional”, aseguró.

Al respecto, señaló que Macri está “unos metritos más adelante que el resto” de los dirigentes de Juntos por el Cambio” en términos de liderazgo por tener influencia a nivel internacional y por ser fundador del PRO y ex presidente.

Sin embargo, Grindetti enfatizó que la titular del PRO, Patricia Bullrich, es “lo que está necesitando la Argentina”; al mismo tiempo que destacó los “valores” de Horacio Rodríguez Larreta.