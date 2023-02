CENSO: Cuántas mujeres, hombres y personas no binarias hay en la Argentina

31/01/2023 - 21:38 País

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentólos resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 que se llevó adelante el 18 de mayo del año pasado, el primero que incluyó la opción de completarlo de manera digital y el que también introdujo en el ítem “sexo” la pregunta por la identidad autopercibida.

Según las cifras que el organismo difundió, en la Argentina hay 23.832.738 mujeres, 22.202.756 varones y 9209 personas que tildaron “ninguna de las anteriores”. La distribución porcentual fue del 51,76% para mujeres, del 48,22% para varones y del 0,02% para no binarios.

En rigor, se trata de la tercera opción reconocida por primera vez en el censo 2022, en sintonía con el decreto 476/21 que, en el marco de la ley 26.743 de identidad de género, estableció que se sumara la “X” en el campo destinado a la consignación de sexo de los documentos nacionales.

En porcentaje, la provincia con mayor representación de población no binaria resultó ser Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un 0,09 por ciento de la población no binaria. La siguió Neuquén, con 0,04% de la población no binaria; la ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y San Juan con un 0,03% de su población no binaria, respectivamente. Por su parte, Chaco y La Pampa arrojaron un 0% de población no binaria en su territorio.

Según los resultados oficiales del último censo de 2010, la población de la Argentina entonces constaba de 40.117.096 habitantes, un 10,6% más que en 2001 según el INDEC. En el desglose por géneros, se registraron 20.593.330 mujeres y 19.523.766 varones, es decir que cada 100 mujeres hay 94,8 varones.

Ahora, según los datos provisionales difundidos hoy, el aumento de población total en los últimos doce años fue de un 13 por ciento. Asimismo, el aumento de mujeres en la población argentina fue del 13,1 por ciento; mientras que la población masculina incrementó en un poco menos del 12 por ciento.