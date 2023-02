Asfixió con una almohada a su madre postrada porque estaba "cansada" y lo anticipó en las redes

02/02/2023 - 16:07 País

La provincia de Córdoba se encuentra conmocionada por un matricidio cometido en las últimas horas. Una mujer de 30 años asfixió con una almohada a su madre postrada porque estaba "cansada". No solo eso, de alguna manera anticipó su acción en las redes sociales y fue detenida.

El aberrante hecho sucedió en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. Fue la propia asesina quien confesó el crimen a la policía. Según trascendió, llamó por teléfono y dijo que había matado a su madre luego de haber protagonizado una fuerte discusión.

De acuerdo con lo informado por TN, minutos después de las 20:00, los efectivos llegaron a la casa ubicada en Calle 3 y Richieri constataron la muerte de María Rosa Ravetti y detuvieron a su hija en el acto.

De acuerdo a los primeros testimonios, Ravetti se encontraba postrada hace más de dos años por problemas de salud y la relación con su hija era conflictiva. De hecho, los vecinos declararon que las discusiones eran frecuentes entre las dos mujeres.

Mensaje en las redes sociales

Celeste Rodríguez era una usuaria muy activa de las redes sociales y a través de este medio, solía realizar algunos descargos. Uno de ellos rezaba lo sigiente:

“Estoy tan cansada, física y mentalmente. No poder vivir normal, ocuparme de mis hijas, de mi vieja que está remil enferma porque es peor que una nena de dos años”, escribió en su perfil de Facebook Rodríguez, horas antes de cometer el crimen.

Y completó: “La gente promete ayudarme con mi mamá y sin embargo sigo sola. Me va a dar un ACV, intento ser fuerte por mis hijas pero no doy más. (...) Si esto es vivir, pues ya no quiero. Necesito un día de paz”.





En otro posteo, que claramente anticipaba lo que iba a ocurrir, escribió: "Bueno. Pedí mucho tiempo ayuda. Nadie me ayudó. Nadie respondió. Espero que mis hijas estén bien. Dios perdoname".