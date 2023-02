Una pareja intentó ingresar 100 pares de zapatillas de conocidas marcas en Ezeiza, pero se las secuestraron

03/02/2023 - 09:42 País

La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró 100 pares de zapatillas y 251 prendas de vestir con un valor que ascendería a US$ 8.110, a un viajero que las quiso ingresar en su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, informó hoy el organismo.



El hombre, acompañado por una mujer que sería su pareja, llegó en el vuelo AC 096 de Air Canadá, procedente de Montreal y podría caberle una multa de hasta 4 millones de pesos.



Los agentes aduaneros advirtieron que los viajeros llevaban consigo cerca de 15 bultos, de los cuales 6 llamaban la atención por su tamaño.



Posteriormente, a través del análisis por escáner, se encontró una “Inusitada cantidad de ropa”, lo cual llevó a los inspectores a abrirlo para realizar un control más exhaustivo.



Tras ello, “advirtieron una gran cantidad de zapatillas y prendas de vestir nuevas, con las etiquetas todavía puestas y en una amplia selección de talles”, señala el comunicado de la Aduana.



Entre las zapatillas se encontraban pares de “marcas sumamente reconocidas como Nike, Vans, Champion, Converse, Fila, Puma, Reebok, Adidas, Calvin Klein y Asics, entre otras”.



Esto llevó a la conclusión de que la mercadería “estaba siendo traída con fines comerciales, en violación del régimen de equipaje”, pues el valor de la mercadería ascendía a US$ 8.110, según el cálculo del organismo.



Esta cifra excede la franquicia de US$ 500 que está contemplada en el régimen de equipaje, por persona, para los ingresos por vía aérea.



Tras secuestrarse la mercadería, la Aduana ahora podría multar a la pareja de pasajeros en $ 3.967.380 por violar el artículo 977 del Código Aduanero, según informó el organismo conducido por Guillermo Michel.