Hallaron el cadáver de un nene de 3 años en un descampado: estaba irreconocible

16/02/2023 - 13:40 País

Un vecino de la localidad Paso de los Libres en Corrientes halló en un descampado el cuerpo de un nene de tres años en avanzado estado de descomposición.

La terrible escena se dio en el barrio Las Flores de dicha localidad y conmocionó a los vecinos. Por el hecho, la madre quedó detenida y a disposición de la Justicia quienes deberán corroborar si es responsable de la muerte del menor.

Los forenses confirmaron que el cuerpo del chico era casi irreconocible y a pesar de que hasta el momento no se pudo corroborar las causas de muerte, se supo que la data de fallecimiento sería 25 días antes.

Asimismo, indicaron en los informes que el menor no presentaba lesiones ni traumatismos visibles en el cráneo. Resta saber lo que indiquen los estudios complementarios sobre todo el de ADN ya que la joven aprendida, de 19 años, no reconoció el cuerpo ni que fuese su hijo.

El fiscal Facundo Sotelo manifestó que “no le creyó nada de lo que dijo la mujer cuando la interrogaron sobre el paradero de su hijo” ya que familiares cercanos indicaron que no veían al chico desde el 20 de enero.

Aunque todavía quedan algunos días donde el fiscal deberá recaudar más pruebas contra la joven, se decidió imputarla por homicidio agravado por el vínculo.

Por las declaraciones y los estudios se corroboró que el menor era discapacitado y que junto a su mamá, su hermano y su abuela vivían en una casa humilde del barrio.

Ante la pregunta sobre qué sucedió la abuela del menor señaló que el pasado 20 de enero su hija llegó sin el chico y que al consultarle donde estaba le respondió que en el hospital local se encontró una asistente social y se lo entregó ya que no podía cuidarlo.

“La abuela del nene no estaba de acuerdo con la decisión de su hija, pero no pudo hacer nada”, señalaron fuentes judiciales.

Un vecino de la localidad Paso de los Libres en Corrientes halló en un descampado el cuerpo de un nene de tres años en avanzado estado de descomposición.

La terrible escena se dio en el barrio Las Flores de dicha localidad y conmocionó a los vecinos. Por el hecho, la madre quedó detenida y a disposición de la Justicia quienes deberán corroborar si es responsable de la muerte del menor.

Los forenses confirmaron que el cuerpo del chico era casi irreconocible y a pesar de que hasta el momento no se pudo corroborar las causas de muerte, se supo que la data de fallecimiento sería 25 días antes.

Asimismo, indicaron en los informes que el menor no presentaba lesiones ni traumatismos visibles en el cráneo. Resta saber lo que indiquen los estudios complementarios sobre todo el de ADN ya que la joven aprendida, de 19 años, no reconoció el cuerpo ni que fuese su hijo.

El fiscal Facundo Sotelo manifestó que “no le creyó nada de lo que dijo la mujer cuando la interrogaron sobre el paradero de su hijo” ya que familiares cercanos indicaron que no veían al chico desde el 20 de enero. Aunque todavía quedan algunos días donde el fiscal deberá recaudar más pruebas contra la joven, se decidió imputarla por homicidio agravado por el vínculo.

Por las declaraciones y los estudios se corroboró que el menor era discapacitado y que junto a su mamá, su hermano y su abuela vivían en una casa humilde del barrio.

Ante la pregunta sobre qué sucedió la abuela del menor señaló que el pasado 20 de enero su hija llegó sin el chico y que al consultarle donde estaba le respondió que en el hospital local se encontró una asistente social y se lo entregó ya que no podía cuidarlo.“La abuela del nene no estaba de acuerdo con la decisión de su hija, pero no pudo hacer nada”, señalaron fuentes judiciales.