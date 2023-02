EN VIVO | Se conocen las penas que recibirán la madre de Lucio Dupuy y su pareja

17/02/2023 - 11:44 País

El Tribunal de Audiencia de Santa Rosa que tuvo a su cargo el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en esa ciudad pampeana en noviembre de 2021, dará a conocer hoy las penas que recibirán la madre de la víctima y su pareja, y la expectativa se centra en saber si los jueces aplicarán el "tiempo indeterminado" a la segura condena a prisión perpetua.



La última audiencia pública se hará en el marco de otra movilización popular frente a las puertas del Centro Judicial de la Capital Pampeana, convocada desde las 10 por la Asociación Civil "Lucio Dupuy", que fue creada por su abuelo Ramón para luchar por los derechos de las infancias, y que tendrá como consigna "Que se haga justicia - Reclusión perpetua para las asesinas".



En tanto, más de 150.000 personas sumaron su firma a una campaña lanzada a través de la plataforma de Change.org (www.change.org/JusticiaPorLucio) en reclamo de "justicia por este niño" y de que se investigue además "a los policías por mal desempeño, a los jueces que no le quisieron dar la tenencia a su padre, y a los médicos que lo revisaron y vieron a todo lo que era sometido el pequeño y no hicieron nada".



En el marco de este proceso, las acusadas fueron halladas por un jurado popular culpables y mañana se cierran las audiencias con la imposición de penas por parte de Tribunal de Audiencia, integrado por Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, la cual tendrá una transmisión abierta al público a través de YouTube.



De la audiencia participarán el padre del niño Christian Dupuy; sus abuelos paternos, Ramón Dupuy y Silvia Gómez; el abogado querellante, José Mario Aguerrido; el equipo del Ministerio Púbico Fiscal, integrado por Máximo Paulucci, Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Walter Martos; y las asesoras de Niños, Niñas y Adolescentes, Graciela Massara, y Gabriela Manera.



Las acusadas no están obligadas a presenciar la audiencia en Santa Rosa y pueden seguirla desde el penal de San Luis.



El 2 de febrero pasado, cuando se las halló culpables, ni siquiera la siguieron de manera remota, ya que prefirieron continuar con sus rutinas en el penal.



Tras conocerse la sentencia, diputados del oficialismo y de la oposición pampeanos presentaron dos pedidos para que la jueza Ana Clara Pérez Ballester sea sometida a juicio político por su intervención en el proceso para otorgarle en 2020 la tenencia de Lucio a su madre.



El 13 de febrero pasado la fiscala Verónica Ferrero pidió que las dos acusadas sean condenadas a prisión perpetua porque, frente a los delitos cometidos, el Código Penal solo prevé solamente esa pena.