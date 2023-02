"Es una pena de por vida", dijo la fiscal de la causa por el crimen de Lucio Dupuy

17/02/2023 - 14:00 País

Luego de que el Tribunal de La Pampa haya condenado a la pena de prisión perpetua a Magdalena Espósito Valenti y a Abigail Páez por el crimen de Lucio Dupuy la fiscal, Verónica Ferrero, habló con la prensa y confirmó: "Es una pena de por vida".

"Por el artículo del Código Penal por el que fueron condenadas, las acusadas no pueden pedir la libertad condicional a pesar de que superen los 50 años", señaló la fiscal.

A pesar de que se trató de la pena máxima otorgada para los delitos cometidos contra el chico de cinco años, la defensa de la familia de Lucio no se encuentra conforme con el fallo ya que el Tribunal no sumó los agravantes contra Espósito Valenti, madre del menor.

"Le pusieron la pena más grande, pero queremos que en la sentencia quede firme cómo ocurrieron todos los hechos generados por ambas mujeres", indicó Ferrero al sostener que el Tribunal no consideró el abuso sexual por parte de la madre de Lucio.

Por último y con relación al agravante por "odio de género" la fiscal explicó porqué el Tribunal no lo tuvo en consideración: "El tema es que no fue presentado por la fiscalía en un principio por que las pericias no daban respuesta a eso. La querella sostiene que sí hubo este agravante por el peritaje de un especialista que ellos incluyeron en su denuncia".

