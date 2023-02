Gripe Aviar: estas son las 5 recomendaciones que debes tener en cuenta al viajar dentro y fuera del país

17/02/2023 - 14:45 País

En la Argentina se detectó por primera vez la presencia del virus de la gripe aviar (H5N1) en aves silvestres. A partir de la detección en gansos andinos en la provincia de Jujuy, se declaró el miércoles pasado la emergencia sanitaria. Otros países de América Latina también han notificado brotes de la infección en aves desde el año pasado.

Como se vienen los festejos de Carnaval durante este fin de semana largo en el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Argentina, emitió 5 recomendaciones para prevenir la propagación del virus de la gripe aviar en el país.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había advertido que la humanidad debe prepararse para una posible pandemia de gripe aviar humana.

Si bien consideró que hay un riesgo “bajo” para que se produzca una pandemia, los expertos de esa agencia sanitaria estimaron que la cepa circulante de gripe aviar podría saltar desde las aves domésticas y silvestres a más poblaciones de mamíferos y podría afectar a los seres humanos.

Las 5 medidas de prevención para el turismo:

- No ingresar aves ni productos avícolas a nuestro país sin autorización del Senasa

- Evitar el contacto con aves tanto silvestres como domésticas o comerciales

- No hay que visitar granjas de aves en la Argentina por al menos 72 horas si la persona estuvo en contacto con aves en otros países

- No tocar aves muertas o que parezcan enfermas

- Ante la presencia o sospecha de signos clínicos compatibles con gripe aviar, hay que notificar al Senasa. Se puede ir a cualquiera de sus oficinas del Senasa

Se puede usar la App “Notificaciones Senasa”, enviando un correo a notificaciones@senasa.gob.ar; en el apartado “Avisa al Senasa” de la página web del organismo o enviar un whatsapp al 11-5700-5704.

Tras esa confirmación en la Laguna de Pozuelos, al norte de la provincia de Jujuy, el SENASA declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, mediante su Resolución 147/2023.

“La influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) es una enfermedad de alto impacto en la producción avícola que afecta tanto a las aves de corral (gallinas, gallos, pollos, patos, pavos y gansos) como a las aves silvestres y domésticas”, informó hoy el organismo público que se ocupa de la sanidad animal.

“Ante la proximidad de las festividades por Carnaval, el SENASA indica las principales medidas de prevención que pueden adoptar las personas que tienen previsto viajar: el objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en nuestro país”, afirmó en un comunicado de prensa.

“Ante esta situación, es importante contar con la responsabilidad y colaboración de la población para proteger nuestra avicultura y la biodiversidad”, señaló el comunicado.

Para actuar a tiempo se requiere que las personas en contacto con aves silvestres o relacionada con la cadena avícola, estén atentas a la aparición de signos clínicos como depresión, incoordinación, temblores, problemas respiratorios, diarrea y edema facial en los animales. Esos problemas pueden estar asociados a gripe aviar.

Si las aves de corral son afectadas por la gripe aviar, pueden detectarse alteraciones en los parámetros productivos, como disminución de la producción de huevos y menos consumo de alimento y agua.

Fuente: Infobae