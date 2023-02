Aseguran que los anticuerpos que deja el Covid en las personas protegen tanto como las vacunas

18/02/2023 - 09:16 País

La población mundial está bien protegida contra el Covid-19 después de un contagio de coronavirus como cuando resultó vacunada contra la enfermedad, concluyó un estudio científico publicado este viernes, uno de los más extensos sobre el tema.



El trabajo fue publicado por el semanario británico "The Lancet", especializado en medicina internacional, teniendo una repercusión sin precedentes por la magnitud de sus conclusiones. Se recopilan unas sesenta investigaciones preexistentes, "con un retroceso de varios años y tiene en cuenta la emergencia, a finales de 2021, de la variante ómicron", consignó la agencia de noticias AFP.



"Si bien una infección brinda una protección que va disminuyendo con el tiempo, el nivel de ésta parece tan duradero ó incluso más, que el conferido por la misma vacunación", concluyó el trabajo publicado en la reconocida revista médica, fundada en 1983, de fuerte impacto científico.



La tesis se basó comparando las vacunas más eficaces contra el covid-19 y que son los puntales de las campañas de vacunación de muchos países occidentales, aunque el tema no es nuevo y muchos otros estudios intentaron comparar los riesgos de contraer el virus nuevamente, dependiendo de si uno está vacunado o si ya ha se ha infectado.



En ese sentido, la variante ómicron demostró ser mucho más contagiosa que sus predecesoras y capaz de infectar a numerosas personas vacunadas, sin que por ello corran un alto riesgo de sufrir una forma grave de la enfermedad.



El estudio concluye que lo mismo ocurre en caso de infección anterior por coronavirus. La protección es más bien débil contra una reinfección con la variante ómicron, pero sólida contra una forma más grave, comparando los anticuerpos tras la vacuna y los adquiridos por la infección.



Estos resultados no significan que sea indiferente vacunarse o infectarse para adquirir luego una primera inmunidad. Desde ya resulta mucho más arriesgado enfermarse, por sus secuelas sobre todo en el caso de las personas mayores.



Sin embargo, este estudio publicado en "The Lancet" ofrece una visión más precisa de lo que se puede esperar del desarrollo de una "inmunidad híbrida" en la población, a medida que muchos más individuos hayan sido vacunados y se hayan contagiado el virus al menos una vez. Los resultados sugieren que las futuras olas de Covid darán lugar a bajos niveles de hospitalización, concluye el estudio médico.