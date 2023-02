Una joven desapareció de un centro de salud mental y su mamá está desesperada

19/02/2023 - 15:54 País

Una joven de 25 años que estaba internada en un centro de salud mental de La Plata desapareció el viernes por la madrugada y la Policía la busca intensamente. Su mamá sospecha que las autoridades de la institución la dejaron ir, ya que asegura que “no podría haberse ido por sus propios medios”.

Florencia Aylén Romero se ausentó de la clínica entre las 1 y las 1.30 de la mañana de este viernes, pero su familia se enteró de su desaparición casi al mediodía.

“A las 11.30 de la mañana del 17 de febrero me llamó el médico de guardia de la clínica para avisarme que de repente Florencia no estaba más, que no la encontraban”, contó Luciana De la Vega, mamá de la joven.

Ella sospecha que “la dejaron ir”, ya que la obra social la respaldó únicamente hasta el 31 de enero. “Sé que es muy difícil saltar un paredón y las ventanas tienen rejas. Ella es una chica bajita y gordita por la medicación. Es imposible que se haya fugado”, aseguró en diálogo con TN.

Por su parte, reveló que los directivos del instituto neuropsiquiátrico le dijeron que ni bien se enteraron de que Florencia no estaba, dieron aviso al 911, pero que en verdad no fue así. “Cuando fui a la clínica no sabían qué decirme. Les pregunté si habían hecho la denuncia y me aseguraron que sí. Después me llamó la directora y le volví a preguntar, le dije que iba a buscar las copias de la denuncia, pero cuando fui la directora ya no estaba”, explicó.

Luciana decidió dirigirse por sus propios medios hasta la comisaría, donde le confirmaron que no figuraba ninguna denuncia. También fue hasta la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y a la Fiscalía General, y tampoco tenían registro de algún pedido de paradero de su hija.

“Siento que me están tomando el pelo. Yo tengo todas las llamadas grabadas y ya las aporté en la fiscalía”, aseguró Luciana, quien reveló que sospecha que las autoridades y los médicos el centro de salud son responsables de su desaparición.

La madre de la joven e basa en que el recurso de amparo que tenía con la obra social Swiss Medical, el cual le permitía a su hija estar internada allí, venció el 31 de enero.

“Cuando me avisaron que terminaba el recurso de amparo, les dije a los directivos que iba a retirar a mi hija de la clínica, pero ellos me dijeron que no podía porque todavía no tenía el alta médica, y que me quede tranquila, que los recursos no vencían”, contó.

El pedido desesperado de la madre

Florencia está internada desde hace 3 años y 9 meses. Según confió su mamá a TN, la joven no puede vivir con su familia porque, por su discapacidad, resulta peligroso para terceros. Además, los médicos todavía no le encontraron un diagnóstico preciso, ya que creen que tiene esquizofrenia, pero no hay nada certero, por lo que la medicación va cambiando constantemente y es muy necesaria para la joven.

“No tengo indicios de dónde puede estar, no tiene amistades ni lugar donde podría estar parando. Estoy desesperada. Pasan las horas y cada segundo es peor para mí. Necesito encontrarla”, dijo su mamá, quien está cuidando a su nieta de tan solo 4 años, hija de la joven desaparecida.

Esta clínica se encuentra frente a la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, y los investigadores solicitaron el registro de las imágenes de las cámaras de seguridad que hayan captado su salida. En tanto, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata ya está aplicando todos los protocolos de búsqueda para dar con ella.

FUENTE: TN