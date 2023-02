Pichetto: "Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento; me hago cargo"

20/02/2023 - 17:03 País

El auditor general y dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Miguel Pichetto ratificó hoy sus polémicos cuestionamientos a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, por su orientación sexual, y aseguró que no se arrepiente de lo afirmado días atrás, expresiones que le valieron el repudio de amplios sectores de la política y de referentes de la sociedad civil.



"Yo seré dinosaurio pero no me arrepiento, ni le hecho la culpa a nadie, me hago cargo de lo que digo", enfatizó el excompañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en declaraciones a Radio Rivadavia.



Sin embargo, aclaró: "Nunca he hecho ningún tipo de discriminación a ningún tipo de identidad sexual. Creo en el derecho individual".



"Sostengo el artículo 19 de la Constitución Nacional y he alentado en el Congreso todo tipo de leyes que van en línea con los derechos que plantea Mazzina, con este Ministerio de minorías", argumentó.



Porque -agregó- "en el fondo el Ministerio de la Mujer es de minorías intensas, políticas de gueto, pequeña, orientada a minorías de identidad sexual que son válidas y legítimas que las desarrollen y ejerzan en libertad".



En otro tramo de la entrevista, Pichetto insistió: "Es importante analizar la visión ideológica de la ministra y no la identidad sexual. Respeto que cada uno viva como quiera, pero si estás en una función y tenés 261 femicidios, la política tiene que estar dirigida hacia ahí. A la preocupación sobre ese tema".



Días atrás, el exsenador macrista había dicho al canal La Nación+ que "el Ministerio de la Mujer no se expidió" sobre el caso Lucio Dupuy porque esa cartera "está en manos de una chica que es lesbiana, pero si es ministerio de la mujer, podrían haber puesto una mujer".



Luego de la polémica por esas declaraciones, Pichetto publicó una serie de tuits en los que señaló que su "intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen".



Sin embargo, Mazzina sí se había pronunciado sobre el caso en una entrevista con Télam el 2 de febrero último, antes de conocerse el veredicto. "Hay dos responsables directas que tienen que ser condenadas por la justicia", sostuvo entonces, en alusión a Lucio y con el objetivo -dijo- de "romper el silencio sobre las violencias hacia las infancias, en un contexto de hostilidad, de discursos de odio y con una derecha que nos dificulta el debate público".



El presidente Alberto Fernández -al igual que un gran número de dirigentes de diversos espacios- se solidarizó con Mazzina a través de un posteo en su cuenta de Twitter: "Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo. Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García", escribió.



En las últimas horas, también, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe, Florencia Marinaro, señaló en Twitter: "Una vez más los discursos que señalan lo que las mujeres somos o deberíamos ser. Juzgando nuestra capacidad para desempeñarnos en la política por nuestra orientación sexual o identidad de género. Otra vez los estereotipos cercando nuestra libertad".



"Bien sabe Miguel Pichetto sobre la responsabilidad y la amplificación de sus dichos, generando polémicas que desvían los verdaderos debates que necesitamos darnos cómo sociedad", advirtió.