Massa anunció medidas para reforzar la prevención en el circuito comercial ante la Influenza Aviar

21/02/2023 - 21:07 País

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció hoy la decisión de poner en "máximo alerta" a todo el sistema sanitario en relación a la influenza aviar y la creación de un programa para compensar a los productores que puedan ser afectados, en el marco de una inversión de $1.000 millones, al tiempo que aclaró que no afecta al proceso de producción o consumo.



Se trata de un "programa coordinado de barrera sanitaria que permita seguir abasteciendo los mercados interno y externo", afirmó Massa en conferencia de prensa.

Además, el funcionario estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, la presidenta del Senasa, Diana Guillen; y el vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi.

A su turno, Bahillo precisó que se dispuso un refuerzo presupuestario de $909 millones para mejorar la presencia y el control territorial de la influenza aviar y una compensación económica para la reposición de aves afectadas.

"Se ha decidido un refuerzo presupuestario para hacer una inversión en el marco del Programa contra la Influenza aviar, de 909 millones de pesos que comprende equipamiento de laboratorio, insumos de laboratorio, equipamiento para movilidad, equipamiento informático, gastos de difusión, un refuerzo también en todo lo que es recursos humanos para poder tener mejor presencia y control territorial", indicó.

Además, el funcionario anunció una compensación económica para la reposición de aves afectadas.

"Esto tiene que con recomponer la situación económica de todo aquel productor, vecino, productor rural que vea afectada su economía, ya que por ahora las aves traspatio o aves silvestres o de consumo familiar que se han detectado, y que se procede obviamente a su sacrificio, vamos a compensar económicamente la reposición de estas aves, de estas unidades, porque queremos transmitir tranquilidad", destacó el funcionario.

Más tarde, Guillen explicó que "el éxito está en detectar lo más rápidamente que podamos las aves afectadas para que podamos proceder con las medidas de control que se deben realizar cuando aparecen aves aves afectadas en algún foco".

"Es una lucha cuerpo a cuerpo, estamos tratando de identificar donde está y la verdad es que la comunidad y todos los organismos que trabajan con nosotros y que tienen una distribución territorial nos están avisando donde aparecen animales muertos o algunas sintomatologías extrañas en el animal", señaló.

La titular del Senasa resaltó: "Queremos recalcar a la población es que no debe agarrar los animales que estén muertos o que vean con sintomatología extraña, no se contagia la enfermedad si no se manipula un animal enfermo".

"Por lo tanto lo que deben hacer inmediatamente es avisar al Senasa y el Senasa retirará con medidas de seguridad los animales y procederemos a hacer los análisis para corroborar si es influenza o es otra razón lo que ha provocado la muerte de esos animales", concluyó.

En el final de la conferencia de prensa, Massa planteó la necesidad de "trabajar unidos para garantizar un mejor funcionamiento que permita enfrentar fenómenos" como una de las peores sequía, la vaca loca en Brasil, gripe aviar, "condiciones extraordinarias en momento en que el mundo necesita la producción argentina".

