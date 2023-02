A 11 años de la tragedia de Once, familiares y amigos homenajean a las víctimas

22/02/2023 - 08:43 País

Familiares y amigos de víctimas de la tragedia de Once realizarán esta mañana un acto homenaje para "mantener viva la memoria" y "trabajar para que no vuelva a pasar lo mismo", al cumplirse un nuevo aniversario del siniestro ferroviario ocurrido en la estación cabecera del tren Sarmiento en 2012, donde murieron 51 personas, entre ellas una embarazada, y cerca de 800 resultaron heridas.



El acto se realizará a partir de las 8.32 en el andén 1 de la estación de trenes Once, de la línea Sarmiento.



"Para recordar y conmemorar los 11 años de la masacre previsible vamos a hacer un acto a las 8.32 en el andén 1 de la estación de trenes Once, en el memorial de los corazones, donde lo hacemos todos los años. Desde antes de la pandemia que centralizamos las actividades de los aniversarios en una sola, va a ser un único acto a la mañana", dijo a la agencia de noticias Télam uno de los principales referentes, Paolo Menghini.



Y agregó: "Encendemos la sirena para despertar a la memoria. El camino judicial no marcó un final, sino que fue un paso más en un largo camino que creemos nunca va a acabar. Siempre vamos a estar presentes para señalar las cosas que son importantes para que nadie más tenga que atravesar lo que pasó con nosotros", agregó el padre de Lucas Menghini Rey (20), la última víctima fatal en ser hallada, casi 60 horas después del impacto.



Durante el encuentro leerán un documento consensuado donde, entre otras cuestiones, se solicitará que vuelva a tratarse el pedido de un proyecto de ley de resarcimiento a los familiares directos de las víctimas y los heridos.



El siniestro ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando el tren chapa 16 de la línea Sarmiento, que circulaba desde el oeste del conurbano bonaerense, chocó contra los paragolpes de contención del andén 2, provocando la masacre.