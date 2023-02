La indignante frase de Miguel Ángel Pierri sobre los asesinos de Fernando Báez Sosa: "Están mal condenados"

22/02/2023 - 18:45 País

El reconocido abogado Miguel Ángel Pierri se reunió con la familia de Blas Cinalli, uno de los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, para evaluar un posible cambio en su defensa que le permita conseguir una pena menor.

El letrado habló con Crónica HD y dijo que los rugbiers: “Están mal condenados”. La polémica frase desató una oleada de mensajes en redes sociales, donde también fue criticado por considerar la oferta.

“Hay errores técnicos en la sentencia”, aclaró el abogado que se hizo conocido al defender al femicida Jorge Mangeri, en diálogo con Chiche Gelblung. “Hay Fernandos todos los días”, remarcó.

¿Podría defender a Blas Cinalli?

Blas Cinalli, de 21 años, recibió la pena de 15 años de cárcel por ser considerado partícipe secundario del crimen de Báez Sosa, en enero de 2020. Sin embargo Pierri aseguró: “Creo que le puedo bajar la condena”.

“En el caso de Cinalli y Viollaz, me parece que tiene que ser planteado de otra manera porque por ser primarios le dieron la máxima del delito de partícipe secundario, pero estoy convencido que la Casación Penal les va a bajar la pena”, remarcó el abogado.

Según reveló el letrado, todavía no confirmó a las familias si se hará cargo de la defensa de los 3 rugbiers que no recibieron cadena perpetua. “Acá no se discute que son los asesinos de Fernando, pero yo creo que hay distintas participaciones”, insistió Pierri.

Por otra parte, destacó el trabajo del abogado Fernando Burlando: "La causa se la puso al hombro, mantuvo el interés público y la mantuvo viva. Los testigos estaban bien trabajados. En el marco del análisis que hicieron, estoy convencido técnica y objetivamente que los tres están mal condenados”.

Según la revista Forbes, Pierri habría solicitado 200 mil dólares para asumir la defensa de Cinalli.

Fuente: Crónica