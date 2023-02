“Les saturaron la cabeza”: el desolador relato del abuelo de las gemelas que se arrojaron de un balcón

25/02/2023 - 10:31 País

El caso de las gemelas argentinas de 12 años que se arrojaron desde un balcón y dejaron cartas que indicarían que se trató de una autodeterminación de quitarse la vida, agobiadas por el bullying que sufrían, sigue causando consternación.

Gustavo Lima, abuelo de las chicas, habló antes de viajar a España y señaló que las pequeñas se vieron sobrepasadas por la situación: "Se ve que quieren ocultar algo sobre el bullying. Son dos bebes, tienen 12 años ¿En qué cabeza cabe que tomen esa decisión tan drástica?".

“Les saturaron la cabeza, pobrecitas”, lamentó. Además, apuntó contra las autoridades escolares, puesto que entiende que sus dos nietas eran víctima de acoso escolar.

"Mi nuera me dijo que no dé más notas a los periodistas españoles porque están diciendo barbaridades. Ahora los vecinos afirman que había bullying a ellas y otros chiquitos que son de España. La escuela se lava las manos”, denunció.

"Yo le creo a mi nuera y mi hijo. Yo sé cómo son mis nietas y las cartitas no mienten, los nenes no mienten. En el Consulado salieron a decir que no detectaron que había bullying, ¿no tienen cerebro que no se dieron cuenta?", apuntó furioso.

Por último, recordó que estas situaciones siempre ocurrieron y que le apena que las autoridades de las escuelas estén ausentes: "Cuando yo era chico iba a la psicopedagoga porque no hablaba. Yo sé de bullying y supe cómo defenderme. Hoy en día quizá les pasó lo que a mí: yo no contaba lo que me pasaba por miedo y vergüenza. Mi hijo y mi nuera se la pasaban trabajando, ellas se movían solas".