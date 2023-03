Creen que los sicarios que balearon el supermercado son distintos a los que atacan habitualmente

03/03/2023 - 19:51 País

Los investigadores del ataque a balazos contra el frente de un supermercado del suegro de Lionel Messi, cometido ayer en Rosario por delincuentes que dejaron una nota intimidatoria para el capitán del seleccionado argentino, creen que no se trató de una amenaza contra los dueños del local y que los atacantes son distintos a los que actúan frecuentemente en esta ciudad santafesina.



El fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, dijo hoy que la investigación "avanza por buen camino" por lo que espera "buenos resultados en estos días", mientras que peritos calígrafos se centraron en el análisis de la nota intimidatoria que dejaron los atacantes y la consideraron "distinta a los casos habituales" que se han reportado en la ciudad.



El cartel, que decía "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", fue enviado a peritar para ser comparado con otros dejados en ataques armados similares, pero los resultados hasta ahora fueron negativos, añadió el informante.



El análisis de los peritos apunta a la caligrafía, a la forma de escritura, las palabras utilizadas y hasta errores de ortografía que en otros casos eran evidentes y la nota a Messi no.



"Buscaron repercusión mundial", dijo a Télam uno de los investigadores, que agregó que ya se realizó un perfil fisonómico de los agresores y se pudo establecer que la persona que efectuó los disparos al supermercado del suegro de Messi llevaba guantes y, al igual que el conductor de la motocicleta que lo acompañaba, tenía barbijo y capucha.



Esas características difieren de las habituales balaceras que ocurren en la ciudad santafesina de Rosario, de donde es oriundo Messi, cuyos autores suelen actuar a cara descubierta y sin "mayores preparativos".



En este caso, a pesar de haber quedado gravados por cámaras de videovigilancia de la zona, se dificulta su identificación.



Por su parte, el fiscal General Baclini dijo que en Rosario "el delito cada vez va teniendo mayor dimensión y modalidades más graves", por lo que demanda "más protección y custodia".



"Se trata de una investigación que va teniendo una buena dirección y esperamos que pueda tener también buenos resultados en estos días", dijo esta mañana Baclini en diálogo con Radio 2-Rosario, al referirse al hecho investigado por el fiscal de la Unidad de Balaceras del Ministerio Público Fiscal (MPA), Federico Rébola.



Baclini agregó que se trabaja sobre "varias hipótesis" y consideró que "en el peor de los casos, lo mejor que tiene que salir de aquí es un plan de seguridad que sirva para poder afrontar de aquí al futuro lo que se tiene que hacer", ya que "esa es la gran deuda que tiene la provincia en general y el sistema penal en general".



Consultado por la intención de los atacantes de generar repercusión nacional y mundial con el ataque que tuvo como blanco la propiedad de la familia de la esposa de Messi y como destinatario de una amenaza escrita al propio astro argentino, el funcionario judicial dijo que "en principio eso se lee claramente por un lado, aunque por otro lado no hay que dejar de apreciar que fue una amenaza directa porque fueron 14 disparos".



"Más allá de la repercusión pública que se logra nacional e internacionalmente, está el hecho directo de la amenaza, 14 disparos; son hechos que venimos detectando en Rosario hace tiempo, acá no hubo ningún reclamo de dinero pero hubo una amenaza que genera una intimidación", agregó en referencia al ataque ocurrido ayer, cerca de las 3 de la madrugada, cuando dos hombres que se movilizaban en una moto dispararon contra el frente al supermercado "Único", situado en Lavalle al 2.500, de la zona oeste de Rosario, propiedad de José Roccuzzo.



La fuente antes mencionada coincidió en que los agresores buscaron "causar conmoción pública" y buscar "repercusión internacional" con el hecho, atento que a no se registraron amenazas previas al padre de Antonela que sugirieran que se trata de un caso de extorsión.



En el lugar, los agresores dejaron un mensaje escrito a mano que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar", en referencia al intendente de Rosario, Pablo Javkin.



Según la información oficial, en la fachada del supermercado "Único", la Policía Científica detectó 14 impactos de bala, mientras que 12 vainas servidas fueron recogidas de la vereda.



Voceros vinculados a la investigación judicial consignaron a Télam que por el momento el caso no tiene detenidos y que los peritos trabajan analizando las imágenes de cuatro cámaras de seguridad que fueron secuestradas en la cuadra de donde ocurrió el ataque.



En otra entrevista, pero con Cadena 3, el mismo fiscal general, consultado sobre este tipo de hechos criminales en Rosario, dijo que son cometidos por "pequeñas organizaciones criminales que van tomando mayor dimensión, que comienzan en el micro tráfico de drogas y van tomando diversificación en otras actividades delictivas, como las balaceras, las usurpaciones, actividades propias del delito común que van generando repercusión en la vida cotidiana, ya que a medida que se perpetúan en el tiempo van afectando las instituciones y la vigencia del Estado democrático"



"Cuando uno va viendo que se va corriendo el límite en una acción delictiva, la conmoción es superior, esto se observa directamente, cuando uno empieza a medir el delito en Rosario ve cada vez va ateniendo mayor dimensión y modalidades más graves", agregó.



Baclini destacó por último que los recursos se incrementan "muy poquito" y "no a la par de como se ha incrementado el delito", al tiempo que con el aumento de la violencia "se va demandando más protección y custodia" para víctimas y testigos.