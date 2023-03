Rompió el silencio el agente de tránsito que golpeó al taxista y reveló qué fue lo que pasó

07/03/2023 - 20:14 País

Durante las últimas horas en las redes sociales se expandió como reguero de pólvora un polémico video en el que un agente de tránsito de la provincia de Tucumán golpea violentamente a un taxista y lo deja sangrando en el suelo. Tras la viralización de las imágenes, el protagonista rompió el silencio.

"Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación", relató Nasul. "Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima", agregó.

Horas después de todo el desmadre, el agente llamado Emiliano Nasul, publicó un pedido de disculpas que llegó a las redes a través del periodista de Tucumán, José Inesta.

"Quiero pedir disculpas, me sentí desbordado por la situación", expresó el joven al relatar que casi es víctima de un ataque.

"Este hombre me había tirado de la moto e intentaba sacarme mi radio, mi casco, mi documentación", relató Nasul.

"Me sentí desbordado, me asusté porque se me venía muy encima", agregó.