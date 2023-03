Aníbal Fernández en Rosario: “Hemos traído fuerzas federales para actuar en cada lugar”

08/03/2023 - 10:21 País

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó hoy en Rosario que "es imperioso que nos metamos en cada lugar y lleguemos al hueso" en medio de la ola de violencia narco que atraviesa la ciudad, al poner en operaciones los nuevos efectivos de fuerzas de seguridad anunciados ayer por el presidente Alberto Fernández.



"Hemos traído fuerzas federales para actuar en cada lugar", afirmó el ministro al poner en operaciones a los nuevos efectivos que refuerzan el Comando Unificado de las Fuerzas Federales, alcanzando en esta primera etapa a 1400 efectivos, acompañado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni, el intendente de Rosario Pablo Javkin e integrantes del Poder Judicial.



Ayer, el Presidente anunció el refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1400 efectivos disponibles en una primera etapa para Rosario, así como la participación del Ejército, a través de la compañía Ingenieros, para "la urbanización de los barrios populares" de esa ciudad santafesina azotada por el narcotráfico.



"Rosario nos necesita. Sé que sus fuerzas de seguridad son insuficientes para afrontar la solución del problema", sostuvo el Presidente en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, en el que anunció una serie de medidas para la ciudad.



En su mensaje de ayer, el Presidente anunció también que hoy el gobernador Perotti firmará con la Unidad de Información Financiera (UIF) un convenio para instalar una delegación en Rosario, de manera de "tener una mayor eficiencia en la lucha contra el lavado de activos, derivados entre otras causas, del narcotráfico", dijo el Presidente.



En ese sentido, el ministro de Seguridad destacó la presencia de la UIF en Rosario como "fundamental" y llamó a "seguir la ruta del dinero para romper una roca que hace daño y por donde camina el tema más difícil", en referencia al financiamiento del narcotráfico.



"Vinimos a llegar al hueso y cortar con todo lo que sea necesario. No nos vamos a detener un solo segundo. Este no es un acto político, es la vocación de quienes estamos gobernando", dijo Aníbal Fernández y agradeció la tarea de fiscales y jueces presentes en el acto.



Y agregó: "Entiendo de las preocupaciones y necesidades del gobernador y del intendente y no vamos a detenernos hasta encontrar soluciones porque Rosario merece ser vivida".



Por último, ratificó el acompañamiento del Gobierno nacional a las autoridades de la provincia: "Seguiremos viniendo todas las veces que sea necesario. Los convoco a dar lo mejor de sí", dijo Fernández a los efectivos de seguridad.